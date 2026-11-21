Perché questa cifra cambia la scelta

Un top di gamma sopra i mille euro deve convincere su tutto. A questa cifra l’Ultra resta una spesa importante, ma diventa più facile valutarlo per ciò che offre davvero: schermo LTPO AMOLED da 6,9 pollici QHD+ fino a 120 Hz, Snapdragon 8 Elite Gen 5, 12 GB di RAM e una dotazione fotografica con quattro moduli posteriori e sensore principale da 200 MP. La S Pen è inclusa nella confezione, un vantaggio concreto per appunti rapidi, annotazioni e ritocchi.

Il Privacy Display integrato è forse la funzione più curiosa per chi usa spesso il telefono in treno o in ufficio: limita la leggibilità dello schermo da angolazioni laterali quando viene attivato. È una soluzione che ha senso se mostri sul display notifiche, documenti o conversazioni, molto più di un’ennesima funzione da esibire nella scheda tecnica.

Fotocamere e autonomia: i dettagli da pesare

Il sensore da 200 MP offre margine per ritagliare gli scatti, ma non considererei il numero di megapixel una garanzia automatica di foto migliori. Contano elaborazione, luce, ottiche e stabilizzazione. La batteria è da 5.000 mAh, con ricarica cablata fino a 60 W e wireless fino a 25 W: dati solidi, ma l’autonomia effettiva dipende dall’uso e dalla copertura di rete.

Sul prezzo aggiungerei una precisazione pratica: l’alimentatore non è incluso. Samsung inserisce cavo, estrattore SIM e S Pen; se vuoi sfruttare la ricarica rapida, verifica di avere già un caricatore adatto. La proposta riportata indica inoltre tre anni di garanzia: controlla la dicitura nella scheda e nelle condizioni del venditore prima di confermare.

Lo consiglierei a chi desidera schermo grande, penna e una fotocamera versatile e vuole comprare un modello di fascia alta senza aspettare un ulteriore calo incerto. Se invece 256 GB sono stretti o preferisci uno smartphone compatto, la soglia dei mille euro non cambia quelle esigenze. Nel carrello verifica che restino selezionati Black e 256 GB: le altre varianti possono avere un prezzo diverso.

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Se stai aspettando che il Galaxy S26 Ultra scenda sotto una soglia psicologica, eccola: la variante nera da 12/256 GB costa 999,49 euro su Amazon. È una promozione lampo, riferita a una sola colorazione, e si colloca a pochi euro dal minimo storico segnalato per lo store. Proprio per questo eviterei di chiamarlo «nuovo minimo»: preferisco dire che è uno dei prezzi più interessanti osservati finora.

Perché questa cifra cambia la scelta

Un top di gamma sopra i mille euro deve convincere su tutto. A questa cifra l’Ultra resta una spesa importante, ma diventa più facile valutarlo per ciò che offre davvero: schermo LTPO AMOLED da 6,9 pollici QHD+ fino a 120 Hz, Snapdragon 8 Elite Gen 5, 12 GB di RAM e una dotazione fotografica con quattro moduli posteriori e sensore principale da 200 MP. La S Pen è inclusa nella confezione, un vantaggio concreto per appunti rapidi, annotazioni e ritocchi.

Il Privacy Display integrato è forse la funzione più curiosa per chi usa spesso il telefono in treno o in ufficio: limita la leggibilità dello schermo da angolazioni laterali quando viene attivato. È una soluzione che ha senso se mostri sul display notifiche, documenti o conversazioni, molto più di un’ennesima funzione da esibire nella scheda tecnica.

Fotocamere e autonomia: i dettagli da pesare

Il sensore da 200 MP offre margine per ritagliare gli scatti, ma non considererei il numero di megapixel una garanzia automatica di foto migliori. Contano elaborazione, luce, ottiche e stabilizzazione. La batteria è da 5.000 mAh, con ricarica cablata fino a 60 W e wireless fino a 25 W: dati solidi, ma l’autonomia effettiva dipende dall’uso e dalla copertura di rete.

Sul prezzo aggiungerei una precisazione pratica: l’alimentatore non è incluso. Samsung inserisce cavo, estrattore SIM e S Pen; se vuoi sfruttare la ricarica rapida, verifica di avere già un caricatore adatto. La proposta riportata indica inoltre tre anni di garanzia: controlla la dicitura nella scheda e nelle condizioni del venditore prima di confermare.

Lo consiglierei a chi desidera schermo grande, penna e una fotocamera versatile e vuole comprare un modello di fascia alta senza aspettare un ulteriore calo incerto. Se invece 256 GB sono stretti o preferisci uno smartphone compatto, la soglia dei mille euro non cambia quelle esigenze. Nel carrello verifica che restino selezionati Black e 256 GB: le altre varianti possono avere un prezzo diverso.

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