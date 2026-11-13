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Garmin Descent G2 al minimo storico: il computer subacqueo AMOLED ora costa molto meno

Foto di Giovan Giuseppe Ferrandino Giovan Giuseppe Ferrandino13 Novembre 2026
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Garmin Descent G2 Black appoggiato su una muta da sub con maschera e mare sullo sfondo

Il Garmin Descent G2 è arrivato al prezzo più basso che ho trovato finora su Amazon. La variante Black costa 490,45 euro invece di 649,99 euro, con un risparmio di 159,54 euro. È una riduzione rilevante per un prodotto che unisce computer subacqueo, GPS multisport e funzioni da smartwatch. Qui puoi controllare prezzo e disponibilità del Descent G2 Black. Il collegamento è affiliato e non modifica il totale dell’ordine.

La colorazione Paloma compare nella stessa pagina, ma al momento costa 594,47 euro. L’offerta che segnalo riguarda quindi soltanto il modello nero con cassa da 46 mm e cinturino Black. Prima del pagamento controllerei sempre colore e importo nel riepilogo, perché Amazon può aggiornare le varianti separatamente.

Controlla Garmin Descent G2 su Amazon

Un computer da immersione che resta portabile ogni giorno

Descent G2 utilizza un display AMOLED touchscreen da 1,2 pollici protetto da vetro zaffiro. Il corpo è progettato per operare fino a 100 metri e rispetta lo standard EN 13319 per gli strumenti da immersione. La plastica della lunetta e dei pulsanti proviene da materiale riciclato raccolto in prossimità degli oceani, una scelta coerente con l’impiego marino del dispositivo.

Le dimensioni rimangono quelle di uno smartwatch sportivo robusto, evitando l’ingombro dei computer subacquei più specialistici. Questo permette di lasciarlo al polso anche dopo l’uscita in mare, usando notifiche, Garmin Pay, monitoraggio del sonno, frequenza cardiaca, Pulse Ox e Body Battery.

Sette modalità per immersioni e apnea

Il software gestisce sette modalità di immersione, comprese gas singolo, multigas con nitrox e trimix, rebreather a circuito chiuso, indicatore, apnea e apnea in piscina. Il modello di decompressione è Bühlmann ZHL-16C. Bussola a tre assi, limite di non decompressione, profondità, tempi e velocità di risalita sono presentati con schermate leggibili anche durante l’attività.

Dive Readiness combina dati come sonno, stress, attività recente e recupero per aiutare a valutare la preparazione. È un’indicazione aggiuntiva e non sostituisce formazione, pianificazione e giudizio personale. Garmin specifica che il dispositivo è destinato a subacquei esperti e non deve essere utilizzato come unica strumentazione: servono controlli preliminari e strumenti di riserva adeguati.

Registro immersioni, GPS di superficie e dati sulle maree

Il GPS registra i punti di ingresso e uscita quando si è in superficie. Dopo l’immersione, l’app Garmin Dive permette di consultare il registro, aggiungere note sull’attrezzatura e condividere i dettagli. I dati sulle maree sono utili per programmare attività costiere, mentre i profili sportivi coprono corsa, ciclismo, nuoto in acque libere e allenamenti in palestra.

Non supporta l’integrazione dell’aria con un trasmettitore, funzione riservata ai modelli Descent superiori. È un limite da considerare se si vuole leggere direttamente al polso la pressione della bombola. Per molti utenti, però, il G2 offre un equilibrio più accessibile tra funzioni diving e utilizzo quotidiano.

Autonomia fino a 27 ore durante le immersioni

Garmin dichiara fino a dieci giorni in modalità smartwatch, quattro giorni con display sempre acceso e 27 ore in modalità immersione. Con il solo GPS si arriva a circa 20 ore. Sono valori massimi: luminosità, notifiche, Pulse Ox, GPS e sensori collegati possono ridurre la durata reale.

A 490,45 euro diventa molto più interessante

Al prezzo di listino il Descent G2 incontra alternative specialistiche e smartwatch multisport di fascia alta. Il ribasso a 490,45 euro cambia il confronto: lo sceglierei per chi pratica immersioni e apnea con regolarità, ma vuole un solo dispositivo da indossare anche durante sport, sonno e vita quotidiana. Per chi cerca esclusivamente un orologio da corsa, la dotazione subacquea sarebbe invece pagata senza sfruttarla.

Ho verificato l’offerta il 13 novembre 2026 alle 20:14. Il prezzo può cambiare rapidamente e la disponibilità della variante Black può terminare; fa fede il riepilogo mostrato da Amazon prima dell’ordine.

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Foto di Giovan Giuseppe Ferrandino Giovan Giuseppe Ferrandino13 Novembre 2026
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Foto di Giovan Giuseppe Ferrandino

Giovan Giuseppe Ferrandino

Gio Ferrandino, quarantenne sempre immerso in frenetici e costanti impegni, spesso attirato in un vortice tecnologico che parte dal PC e si conclude al fidato telefonino Android. Esperto di SEO ed e-commerce (lavoro iniziato ormai quindici anni fa a tempo pieno), Tuttoapp-android.com è solo una delle sue creazioni. Techreact.it la prosecuzione dei lavori per allargare lo spettro oltre i dispositivi mobili.

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