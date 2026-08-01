Garmin Forerunner 265S: nuovo minimo storico per il 42 mm

Il Garmin Forerunner 265S oggi costa 345 euro su Amazon.

È la versione da 42 mm con cinturino rosa, quella che sceglierei guardando prima di tutto alla comodità: pesa appena 39 grammi, resta discreta sul polso e ha un’autonomia dichiarata superiore persino al modello più grande. Amazon applica uno sconto del 18% rispetto ai 419,99 euro indicati come prezzo consigliato. Il prodotto risulta venduto e spedito dalla stessa Amazon, con reso gratuito entro 30 giorni.

Le recensioni, inoltre, sono tante: 4,7 stelle su 5 ottenute da oltre 1.500 valutazioni. Per uno sportwatch che accompagna allenamenti, sonno e intere giornate, è un riscontro da tenere in considerazione.

Il particolare che mi ha fatto fermare: 39 grammi

Trentanove grammi sono pochi per un orologio che registra la corsa con GPS multibanda, analizza il recupero e conserva anche la musica.

Il 265S misura 41,7 × 41,7 mm e mantiene uno spessore di 12,9 mm. Il display AMOLED da 1,1 pollici ha una risoluzione di 360 × 360 pixel ed è protetto da Gorilla Glass 3; puoi usarlo con il touchscreen oppure con i cinque pulsanti fisici. Questi ultimi, quando si corre con le mani sudate o sotto la pioggia, hanno ancora molto senso.

La sigla “S” identifica la cassa compatta e il corredo di funzioni rimane completo. La batteria arriva fino a 15 giorni in modalità smartwatch e fino a 24 ore usando soltanto il GPS, contro i 13 giorni e le 20 ore dichiarate per il Forerunner 265 da 46 mm.

Il rosa chiaramente deve piacerti. Al di là del colore, però, questa variante ha un vantaggio pratico per chi ha un polso piccolo o detesta sentire un orologio ingombrante durante il sonno. Per confrontarla con modelli più orientati alla vita quotidiana puoi aprire la nostra guida ai migliori smartwatch Android.

Il prezzo scende proprio adesso

Il grafico è molto più eloquente della percentuale stampata nella pagina Amazon: dopo una lunga permanenza intorno ai 360-370 euro, intervallata da rapidi rialzi, la curva scende a 345 euro. È il valore più basso mostrato nello storico disponibile per questa inserzione.

L’andamento del prezzo porta il Forerunner 265S a quota 345 euro.

Resta un Garmin di fascia medio-alta. I 345 euro comprano un dispositivo progettato intorno all’allenamento, con sensori e analisi decisamente più approfonditi di quelli presenti sui comuni smartwatch da tutti i giorni.

Prezzo e disponibilità possono cambiare anche nel corso della giornata.

Corsa, recupero e quel ginocchio che ogni tanto protesta

Io stesso, convivendo con un ginocchio che ogni tanto si fa sentire, ho imparato quanto sia facile farsi prendere dall’entusiasmo e caricare più del dovuto. Un orologio non sostituisce un medico, un fisioterapista o la capacità di ascoltare il proprio corpo. Può tuttavia ordinare dati che altrimenti resterebbero sensazioni: stato HRV, VO2max, carico di allenamento, tempi di recupero e disponibilità all’allenamento.

Il GPS multibanda è il pezzo tecnico più importante quando il percorso passa fra edifici, alberi o strade strette. SatIQ sceglie la modalità satellitare cercando un equilibrio fra precisione e consumo, mentre le dinamiche di corsa al polso evitano di dover aggiungere necessariamente una fascia esterna per conoscere cadenza, oscillazione verticale e tempo di contatto con il terreno.

Ci sono poi triathlon e profili multisport, allenamenti suggeriti, PacePro, rilevamento degli incidenti e LiveTrack. Se la tua priorità è soprattutto osservare battito, riposo e benessere, prima dell’acquisto darei un’occhiata anche alla guida dedicata ai migliori smartwatch con cardiofrequenzimetro: aiuta a capire se ti servono davvero tutte le metriche sportive del Garmin.

C’è spazio anche per la vita fuori dall’allenamento

Dal polso puoi ricevere notifiche, pagare con Garmin Pay e ascoltare brani scaricati da Spotify, Deezer o Amazon Music utilizzando cuffie Bluetooth, senza portare lo smartphone durante l’uscita. La memoria interna è di 8 GB. Sono funzioni che uso volentieri su uno sportwatch perché risolvono esigenze precise e non chiedono di passare il tempo a installare applicazioni.

Fuori dalla corsa restano monitoraggio del sonno, Body Battery, stress, Pulse Ox e frequenza cardiaca al polso. Garmin precisa correttamente che questi dati non hanno finalità diagnostiche. La resistenza è di 5 ATM, quindi l’orologio può seguire anche il nuoto e sopportare senza ansie pioggia e doccia.

Scheda tecnica Garmin Forerunner 265S

Modello Garmin Forerunner 265S Dimensioni 41,7 × 41,7 × 12,9 mm Peso 39 g Display AMOLED touchscreen da 1,1 pollici Risoluzione 360 × 360 pixel Vetro Corning Gorilla Glass 3 Comandi Touchscreen e cinque pulsanti fisici Posizionamento GPS, GLONASS e Galileo con GNSS multibanda e SatIQ Autonomia smartwatch Fino a 15 giorni Autonomia GPS Fino a 24 ore Memoria 8 GB Musica Archiviazione e ascolto senza smartphone; compatibilità con servizi supportati Pagamenti Garmin Pay Resistenza all’acqua 5 ATM Compatibilità Android e iPhone tramite Garmin Connect Colore dell’offerta Rosa

La mia valutazione a 345 euro

Lo prenderei in considerazione se corressi con continuità, volessi leggere bene i dati sul display AMOLED e cercassi una cassa leggera da tenere al polso anche di notte. Per qualche passeggiata e il controllo delle notifiche sarebbe una spesa eccessiva; per preparare gare, alternare più sport e capire meglio recupero e carico, i 345 euro hanno tutt’altra logica. Le specifiche complete possono essere approfondite anche nella pagina ufficiale Garmin.

La variante corretta è quella rosa da 42 mm. Prima di concludere l’ordine controlla che prezzo, venditore e spedizione coincidano con quelli indicati qui; puoi farlo nella pagina Amazon del Garmin Forerunner 265S.