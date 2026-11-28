Ad agosto avevo segnalato il Garmin Forerunner 265S rosa a 345 euro e mi sembrava già una cifra da prendere sul serio. Nello screenshot dell’offerta che sto guardando oggi, 28 novembre, la stessa versione da 42 mm è scesa a 276 euro su Amazon: sono 69 euro in meno rispetto a quella segnalazione.

Il prezzo consigliato mostrato è 419,99 euro, ma il confronto con un prezzo al quale era stato effettivamente proposto mi pare più utile. Se corri con una certa continuità, è il momento di chiedersi quali dati useresti davvero, oltre a guardare il cartellino rosso del Black Friday.

Prima di tutto è un orologio per allenarsi

Il 265S non punta a sostituire un telefono in miniatura. La cassa compatta da 42 mm, il display AMOLED da 1,1 pollici e i cinque pulsanti fisici hanno senso quando esci a correre, magari con le mani fredde o sudate. La sigla S indica la misura, non una dotazione sportiva impoverita rispetto al Forerunner 265 più grande. Io lo considererei per un percorso che seguo nel tempo: tre uscite alla settimana, una gara da preparare, oppure il tentativo di capire se sto aumentando i chilometri troppo in fretta.

Garmin raccoglie VO2 max stimato, stato della variabilità cardiaca, carico di allenamento e tempi di recupero. Il Morning Report mette insieme sonno, stato HRV e suggerimenti del giorno; Training Readiness combina più indicatori in un punteggio. Nessun numero decide al posto tuo se oggi devi allenarti. La cosa interessante è poter confrontare una settimana con la successiva e leggere quei segnali nel contesto. Le funzioni sono spiegate da Garmin nella presentazione della serie.

Il GPS multibanda ha un costo in batteria

Nella corsa fra palazzi o alberi userei volentieri il posizionamento multibanda. SatIQ può selezionare automaticamente la modalità satellitare cercando un compromesso fra precisione e consumi. Per questo i 15 giorni di autonomia dichiarati non descrivono tutte le situazioni: sono riferiti alla modalità smartwatch con attività, notifiche e battito al polso. Il manuale ufficiale indica fino a 24 ore con il solo GPS, 15 ore con tutti i sistemi e multibanda, e 6 ore aggiungendo anche la riproduzione musicale. Sono stime, non l’autonomia garantita per ogni allenamento.

La musica si può portare sull’orologio e ascoltare con cuffie Bluetooth, senza tenere il telefono in tasca; alcuni servizi richiedono un abbonamento. Garmin Pay è un’altra comodità, purché la tua carta sia supportata. Le dinamiche di corsa al polso, dalla cadenza al tempo di contatto con il terreno, completano una dotazione che eviterei di comprare solo per fare il conteggio dei passi. Per quello esistono soluzioni molto meno costose.

La variante e il prezzo da controllare

Nell’inserzione dello screenshot è selezionato Pink, 42 mm, con vendita e spedizione Amazon a 276 euro. Amazon mostra anche 299 euro come prezzo più basso degli ultimi 30 giorni: è un riferimento diverso dai 419,99 euro consigliati, ed è quello che userei per giudicare lo sconto recente. Il colore e il diametro incidono sul prezzo: non darei per scontato che le altre varianti costino uguale. Verifica sempre la selezione prima di pagare, perché l’offerta può cambiare.

Rispetto al nostro articolo di agosto, il punto non è ripetere una scheda tecnica. A 276 euro la spesa per un Garmin da corsa con AMOLED e multibanda è diventata sensibilmente più accessibile. Lo sceglierei se i dati di allenamento mi aiutassero davvero a programmare le uscite; se cercassi soprattutto notifiche e monitoraggio del battito, confronterei prima i migliori smartwatch con cardiofrequenzimetro. È un modo più onesto di decidere rispetto a inseguire il 34% scritto sulla pagina.