Garmin Forerunner 265S in offerta: il GPS multibanda costa poco più di un vívoactive

Fra le offerte Garmin di oggi, quella che valuterei per correre con continuità è il Forerunner 265S Whitestone da 42 mm a 269,99 euro. Costa appena 23 euro più del vívoactive 6 segnalato nella stessa giornata. Per quel margine offre GPS multibanda e strumenti di analisi dell’allenamento che possono fare la differenza nella scelta.

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Amazon indica 299 euro come prezzo più basso dei trenta giorni precedenti: il ribasso rispetto a quel riferimento è di 29,01 euro. Il prezzo consigliato barrato, 419,99 euro, dà invece origine al più vistoso sconto del 36%. Per giudicare l’occasione preferisco guardare al primo confronto.

Il valore emerge quando si prepara una gara

Training Readiness combina dati di recupero e allenamento per stimare quanto sei pronto ad affrontare una seduta. A questo si aggiungono stato e carico di allenamento, tempi di recupero e suggerimenti quotidiani. Hanno senso se li segui nel tempo e li confronti con le tue sensazioni: acquistare l’orologio non equivale a ottenere automaticamente un programma adatto a ogni situazione.

Il GPS multibanda è un altro motivo per preferirlo. Può aiutare quando gli edifici o la vegetazione rendono più difficile ricevere bene il segnale. Per chi confronta ritmo e percorsi fra uscite successive è una caratteristica più pertinente di una lunga lista di modalità sportive.

La versione piccola conserva i comandi fisici

Il 265S abbina un display AMOLED da 1,1 pollici ai cinque pulsanti, utili per gestire una sessione senza affidarsi sempre al touch. La cassa compatta favorisce chi ha un polso piccolo; chi vuole leggere molti campi dati insieme dovrebbe valutare anche le dimensioni dello schermo.

Garmin dichiara fino a 15 giorni in modalità smartwatch e fino a 24 ore con GPS. Sono modalità diverse: registrare allenamenti, usare il multibanda o ascoltare musica accorcia l’autonomia. Il dispositivo permette anche musica con cuffie Bluetooth e pagamenti Garmin Pay, secondo compatibilità e condizioni dei servizi.

Lo sceglierei per preparare una 10 km o una mezza maratona, oppure per dare continuità agli allenamenti. Per contare passi e leggere notifiche esistono esigenze più semplici. L’offerta riguarda il Whitestone da 42 mm: il 46 mm visualizzato nella stessa pagina ha un prezzo diverso e non va confuso con questo modello.

Prezzo e variante rilevati nella schermata Amazon del 15 novembre 2026. Disponibilità e importo possono cambiare.

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