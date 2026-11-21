Quando si parte per un’escursione, l’ultima cosa che si desidera controllare è la percentuale dello smartwatch. Il Garmin Instinct 3 Solar da 50 mm nasce esattamente per questo scenario e con il Black Friday scende da 399,99 a 303,99 euro.

Quaranta giorni sono possibili, non automatici

Garmin dichiara fino a 40 giorni di autonomia grazie anche alla ricarica solare. Il valore dipende dall’esposizione alla luce, dall’uso del GPS, dalle notifiche e dai sensori: durante lunghe attività con localizzazione continua sarà inevitabilmente inferiore. Resta comunque un approccio opposto agli smartwatch da ricaricare ogni sera.

La cassa da 50 mm è robusta, con lunetta rinforzata in alluminio e impermeabilità 10 ATM. Il GPS multibanda migliora il tracciamento in boschi e zone difficili, mentre la torcia LED integrata può sembrare secondaria finché non serve davvero: rientri serali, tenda, chiavi o segnalazione stroboscopica.

È più strumento sportivo che mini smartphone

Oltre 90 profili, Garmin Coach, VO2 max, carico e stato di allenamento, recupero e Body Battery lo rendono adatto a chi vuole leggere i dati, non soltanto contare passi. Sono presenti Garmin Pay, notifiche e personalizzazione Connect IQ, ma display e interfaccia privilegiano leggibilità e autonomia rispetto ad app e animazioni.

È una filosofia particolarmente sensata nelle uscite lunghe: tasti fisici, dati sempre leggibili e assenza di gesti complessi diventano vantaggi quando si indossano guanti, piove o ci si muove su un terreno irregolare.

La misura da 50 mm è il principale limite: offre batteria e presenza, ma su un polso piccolo può risultare ingombrante.

A 303,99 euro lo consiglierei a escursionisti, ciclisti e sportivi che preferiscono autonomia e affidabilità a uno schermo AMOLED brillante. Chi vuole rispondere a messaggi con facilità o installare molte app dovrebbe guardare altrove. Controllerei prima dell’ordine variante Solar, diametro 50 mm e colorazione Sunburst, perché le versioni condividono spesso la stessa pagina.