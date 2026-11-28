Il momento in cui valuterei un Garmin Venu 3 è la sera, quando deciderei se tenerlo al polso o lasciarlo sul comodino. Per leggere l’andamento del sonno bisogna indossarlo, e una batteria che richiede poche ricariche aiuta a farne un’abitudine. Il Venu 3 Whitestone da 45 mm ha raggiunto il prezzo di 269 euro su Amazon per il Black Friday, con 160,99 euro di differenza rispetto al riferimento di 429,99 euro. È una cifra alla quale valuterei soprattutto questo uso continuativo, insieme a sport e notifiche.

Il Venu 3 risale al 2023. A questo prezzo lo prenderei quindi per le funzioni già disponibili e per il modo in cui rispondono alle mie esigenze. Fra queste c’è il monitoraggio del riposo, che raccoglie durata, fasi stimate e un punteggio notturno. Lo Sleep Coach usa lo storico di sonno e attività, la variabilità del battito e i sonnellini per proporre un fabbisogno di riposo. Il funzionamento è descritto nel manuale Garmin. Io guarderei soprattutto come cambiano questi valori nel corso delle settimane.

Quattordici giorni e cinque giorni descrivono due usi diversi

Garmin dichiara fino a 14 giorni in modalità smartwatch, con rilevamento delle attività e battito continuo. Con il display sempre acceso, la stima scende a 5 giorni. Per registrare un’attività in modalità solo GPS si arriva invece a 26 ore. Sono le condizioni riportate nella tabella ufficiale dell’autonomia. Chi vuole leggere l’ora senza muovere il polso dovrebbe fare i propri conti partendo dai cinque giorni.

L’AMOLED da 1,4 pollici offre spazio per notifiche e dati sportivi. Le oltre 30 app precaricate comprendono camminata, corsa, ciclismo e nuoto in piscina. Se volessi registrare una passeggiata lasciando il telefono in camera, il GPS integrato mi permetterebbe di salvare il percorso. Per fare una telefonata dal microfono e dall’altoparlante dell’orologio servirebbe invece lo smartphone compatibile collegato via Bluetooth. Prima di affidarmi a Garmin Pay controllerei anche la compatibilità della mia carta.

La misura da controllare prima del carrello

L’offerta riguarda il 45 mm con cinturino Whitestone e lunetta argento. Garmin indica per questa cassa polsi da 135 a 200 mm di circonferenza. Se dovessi indossarlo anche a letto, prenderei il metro e valuterei l’ingombro prima di scegliere. Un orologio che si finisce per togliere ogni sera perde utilità proprio nel monitoraggio che mi interessa.

A 269 euro lo considererei per registrare attività e riposo con continuità. Per confrontarlo con modelli più centrati sulle applicazioni al polso, partirei dalla guida ai migliori smartwatch Android. La scelta dipende anche da quanto spesso quelle app vi servono davvero durante la giornata.