Il prezzo del GMKtec M6 Ultra è sceso a 289,96 euro, una cifra interessante per un mini PC con Ryzen 5 7640HS e grafica Radeon 760M. C’è però un controllo decisivo da fare: l’offerta riguarda la configurazione barebone, priva di RAM e SSD. Non è quindi un computer pronto per essere acceso appena tolto dalla scatola. Puoi verificare qui prezzo e variante su Amazon. Il collegamento è affiliato e non cambia il costo per chi acquista.

La convenienza dipende dal progetto. Chi possiede già memoria DDR5 e un’unità compatibile può costruire una macchina molto valida contenendo la spesa. Partendo da zero bisogna sommare RAM, SSD ed eventuale licenza del sistema operativo prima di confrontare il totale con un mini PC completo.

Il conto corretto parte dai componenti mancanti

Una configurazione sensata con 32 GB di RAM e SSD da 1 TB può aggiungere indicativamente oltre cento euro, in base a marca e prestazioni dei componenti scelti. Il vantaggio è la libertà di evitare memoria o archiviazione sottodimensionate; lo svantaggio è che servono montaggio, installazione del sistema e qualche verifica di compatibilità.

Processore AMD Ryzen 5 7640HS con 6 core e 12 thread.

Grafica integrata Radeon 760M basata su architettura RDNA 3.

Due slot SODIMM DDR5 e due alloggiamenti M.2 per SSD.

USB4, HDMI e DisplayPort per gestire fino a tre schermi.

Due porte Ethernet da 2,5 GbE, Wi‑Fi 6E e Bluetooth 5.2.

Dove il Ryzen 5 7640HS fa davvero la differenza

Il processore Zen 4 arriva fino a 5 GHz e offre margine per sviluppo, molte schede del browser, fotoritocco, macchine virtuali leggere e montaggio video non estremo. La Radeon 760M consente anche di giocare con impostazioni ragionevoli, ma non sostituisce una scheda grafica dedicata nei titoli più pesanti.

Le due porte di rete rendono il M6 Ultra interessante anche come piccolo server domestico, firewall o macchina da laboratorio. USB4 amplia le possibilità con unità veloci, dock e alcune soluzioni grafiche esterne. È una flessibilità rara nei mini PC economici, purché si accetti di dedicare tempo alla configurazione.

A chi lo consiglierei

Lo prenderei in considerazione per una postazione compatta da lavoro, un laboratorio domestico o un PC da salotto potente e personalizzabile. Chi cerca semplicità dovrebbe scegliere la versione già completa di RAM, SSD e sistema operativo, anche spendendo di più.

Prezzo controllato il 14 novembre 2026. Amazon può modificare importo, disponibilità e variante selezionata: prima dell’ordine verifica che la pagina mostri il M6 Ultra barebone e non una configurazione completa con prezzo differente.