Google Pixel 10 Pro a 699 euro: l’offerta Amazon taglia 400 euro

I Pixel Pro hanno sempre avuto un’identità precisa, ma anche un prezzo di partenza capace di frenare chi non vuole spendere più di mille euro per uno smartphone. Questa offerta cambia parecchio il quadro: il Google Pixel 10 Pro da 128 GB in nero ossidiana scende a 699 euro rispetto ai 1.099 euro di listino. Il risparmio è di 400 euro, circa il 36%, e la promozione è indicata come offerta a tempo.

Non è soltanto un buon prezzo per comprare un Pixel. Il grafico allegato mostra che è la cifra più bassa raggiunta dal modello nei 342 giorni monitorati, inferiore anche ai passaggi precedenti nell’area dei 740-800 euro.

Il grafico conta più del bollino dell’offerta

Lo storico parte da un prezzo vicino ai 1.099 euro e racconta una discesa tutt’altro che lineare. A novembre il Pixel 10 Pro è passato prima a 999 e poi a 899 euro; nei mesi successivi si sono alternate risalite al listino e promozioni intorno agli 800-850 euro. A luglio si era stabilizzato poco sotto i 750 euro, prima dell’ultimo taglio a 699 euro.

Lo storico di 342 giorni mostra il nuovo minimo a 699 euro, contro un prezzo di listino di 1.099 euro.

Questa è la parte che rende l’offerta credibile: non bisogna interpretare una percentuale isolata o fidarsi di un prezzo barrato, perché il ribasso finale è visibile rispetto a quasi un anno di vendite.

Un vero Pro con dimensioni ancora gestibili

Il Pixel 10 Pro ha un display Super Actua da 6,3 pollici e misura 152,8 × 72 × 8,6 mm. Dopo averlo usato, il dettaglio che continuo ad apprezzare è la larghezza contenuta: si governa meglio con una mano rispetto ai grandi top di gamma e non occupa mezza tasca. Non lo definirei leggerissimo, perché i 207 grammi si sentono, ma la forma regolare e il buon bilanciamento evitano quella sensazione da “mattonella” che incontro su altri modelli.

È una combinazione ormai rara: hardware di fascia alta, teleobiettivo periscopico e schermo LTPO dentro un corpo relativamente compatto. Proprio per questo ha senso confrontarlo inserirlo tra i modelli presenti nella nostra guida ai migliori smartphone compatti, invece di fermarsi alla diagonale dichiarata.

Il pannello lavora fra 1 e 120 Hz, ha una risoluzione di 1280 × 2856 pixel e arriva, secondo Google, a 3.300 nit di picco. Nell’uso all’aperto la leggibilità è uno dei suoi punti forti: vivendo a Ischia mi capita spesso di controllare una pagina, rispondere a un cliente o rivedere una fotografia sotto una luce molto più aggressiva di quella di un ufficio. In queste condizioni un display luminoso non è una specifica da vetrina, ma una comodità quotidiana.

La fotocamera rimane il motivo più concreto per sceglierlo

Ho provato il Pixel 10 Pro in situazioni che conosco bene: il mare in controluce, i vicoli con passaggi improvvisi fra ombra e sole, un piatto fotografato velocemente al tavolo e le luci irregolari della sera. La resa che preferisco non è quella più spettacolare a prima vista, ma quella che richiede meno correzioni dopo. Colori della pelle, cielo e cibo restano generalmente credibili, senza obbligarmi a sistemare ogni scatto prima di pubblicarlo.

Il sistema posteriore è composto da una principale da 50 MP, un’ultragrandangolare da 48 MP con messa a fuoco macro e un teleobiettivo da 48 MP con stabilizzazione ottica e zoom 5x. Per me è proprio il 5x la lente che distingue davvero un telefono “Pro”: durante un viaggio permette di isolare un dettaglio architettonico, un’imbarcazione o una scena lontana senza avvicinarsi e senza affidarsi subito a un ritaglio digitale.

Lo zoom dichiarato arriva a 100x, ma non è il numero sul quale baserei l’acquisto. Lo considero utile per riconoscere qualcosa in lontananza o per uno scatto di emergenza; le fotografie che conserverei si ottengono normalmente a ingrandimenti molto più ragionevoli. Meglio, invece, la flessibilità offerta dalle focali 0,5x, 1x, 2x, 5x e 10x e la possibilità di registrare in 8K tramite Video Boost.

Gemini è utile quando smette di fare scena

Google presenta Gemini come uno dei protagonisti del Pixel 10 Pro, ma nell’esperienza reale le funzioni migliori sono quelle che si inseriscono senza rumore nel lavoro quotidiano. Riassumere un testo, mettere ordine fra informazioni sparse, interrogare ciò che appare sullo schermo o recuperare un dettaglio senza saltare fra più applicazioni può far risparmiare tempo. Non uso l’intelligenza artificiale per sostituire una decisione personale, soprattutto quando lavoro sulla visibilità di un sito o su un e-commerce; la trovo più efficace come assistente che prepara il terreno.

Le funzioni fotografiche seguono la stessa logica. Camera Coach può suggerire una diversa inquadratura, “Aggiungimi” aiuta nelle foto di gruppo e gli strumenti di editing permettono di correggere elementi o ricomporre lo scatto. Sono opzioni interessanti, ma disponibilità e risultati possono cambiare in base a lingua, account e connessione: è meglio considerarle un valore aggiunto, non una promessa infallibile. Per approfondire il tema abbiamo raccolto i modelli più interessanti nella guida ai migliori smartphone con intelligenza artificiale integrata.

Sotto c’è il Tensor G5, affiancato da 16 GB di RAM e dal coprocessore di sicurezza Titan M2. Nell’uso fra browser, gestione dei cataloghi, fotografie, messaggistica e più applicazioni aperte il telefono rimane pronto e coerente. Chi cerca soltanto il numero più alto nei benchmark può fare valutazioni diverse; io, su un Pixel, guardo soprattutto fluidità, fotocamera, funzioni software e continuità degli aggiornamenti.

Sette anni di aggiornamenti cambiano il valore dell’offerta

Il Pixel 10 Pro è nato con Android 16 e Google garantisce sette anni di aggiornamenti del sistema operativo, sicurezza e Pixel Drop a partire dalla disponibilità iniziale del dispositivo. È un aspetto che pesa ancora di più quando il prezzo scende: a 699 euro non si compra soltanto l’hardware di oggi, ma un telefono che può restare attuale abbastanza a lungo da ammortizzare davvero la spesa.

L’interfaccia rimane pulita, le nuove versioni di Android arrivano direttamente da Google e non bisogna attendere l’adattamento di un produttore terzo. È uno dei motivi per cui questo modello merita un posto nella nostra selezione dei migliori smartphone Google.

Autonomia buona, ma il caricatore non è nella confezione

La batteria ha una capacità tipica di 4.870 mAh. Google dichiara oltre 24 ore di autonomia e fino a 100 ore con il Risparmio energetico estremo, modalità che però limita diverse funzioni e non rappresenta l’uso normale. Nelle mie giornate il vantaggio è poter alternare fotografie, navigazione, chiamate e lavoro senza trattare continuamente la percentuale residua come un conto alla rovescia; l’autonomia effettiva, come sempre, dipende molto da rete, luminosità, fotocamera e applicazioni.

Con un alimentatore USB-C PPS da almeno 30 W, venduto separatamente, può raggiungere il 55% in circa mezz’ora. La ricarica magnetica Pixelsnap è certificata Qi2 e arriva a 15 W. Nella confezione ci sono il cavo USB-C da un metro e lo strumento per la SIM, non il caricatore: chi non ne possiede già uno adeguato deve considerarlo nel costo finale.

Scheda tecnica Google Pixel 10 Pro 128 GB

Modello in offerta Google Pixel 10 Pro, nero ossidiana, 128 GB Display Super Actua LTPO OLED da 6,3″, 1280 × 2856 pixel, 495 ppi, refresh rate 1-120 Hz, HDR fino a 2.200 nit e picco fino a 3.300 nit Protezione schermo Corning Gorilla Glass Victus 2 Processore Google Tensor G5 con coprocessore di sicurezza Titan M2 Memoria 16 GB di RAM e 128 GB di archiviazione Fotocamera principale 50 MP Octa PD, apertura f/1.68, sensore da 1/1,3″, stabilizzazione ottica ed elettronica Ultragrandangolare 48 MP Quad PD con autofocus e Macro Focus, apertura f/1.7, campo visivo di 123° Teleobiettivo 48 MP Quad PD con OIS, apertura f/2.8, zoom ottico 5x e Pro Zoom fino a 100x Fotocamera anteriore 42 MP Dual PD con autofocus, apertura f/2.2 e campo visivo di 103° Video 8K a 24/30 fps tramite Video Boost; 4K fino a 60 fps; HDR a 10 bit Batteria 4.870 mAh tipici; oltre 24 ore dichiarate e fino a 100 ore con Risparmio energetico estremo Ricarica Fino al 55% in circa 30 minuti con caricatore USB-C PPS da almeno 30 W; Pixelsnap Qi2 fino a 15 W Dimensioni e peso 152,8 × 72 × 8,6 mm; 207 grammi Resistenza Certificazione IP68; vetro Gorilla Glass Victus 2 anteriore e posteriore Connettività 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6, NFC, UWB e USB-C 3.2 SIM Dual SIM: nano SIM ed eSIM nella versione internazionale Sistema operativo Android 16 al lancio; 7 anni di aggiornamenti di sistema, sicurezza e Pixel Drop Contenuto della confezione Smartphone, cavo USB-C/USB-C da 1 metro e strumento per la SIM; alimentatore non incluso

Specifiche verificate sulla documentazione ufficiale Google Pixel e sulla pagina ufficiale del Pixel 10 Pro.

La mia opinione a 699 euro

A prezzo pieno il Pixel 10 Pro doveva difendersi in una fascia durissima. A 699 euro, invece, mette insieme formato compatto, display eccellente, teleobiettivo 5x, 16 GB di RAM e sette anni di aggiornamenti a una cifra che fino a poco fa apparteneva a prodotti meno completi. Nella guida ai migliori smartphone Android ci sono alternative valide, ma poche offrono la stessa combinazione di fotografia, software e dimensioni.

Il limite da valutare è la memoria: 128 GB possono bastare a molti, ma chi registra spesso video in alta risoluzione o conserva tutto sul dispositivo dovrebbe fare due conti prima di lasciarsi convincere dallo sconto. Anche i 207 grammi impediscono di definirlo un compatto leggero.

Per tutto il resto, questa è una delle offerte che prenderei sul serio. Il grafico mostra un minimo reale, il risparmio di 400 euro è concreto e il Pixel 10 Pro non ha bisogno di specifiche gonfiate per farsi notare: è un telefono equilibrato, molto riconoscibile e, finalmente, proposto a un prezzo più vicino al suo valore d’uso quotidiano.