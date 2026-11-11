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Pixel 11 perde 300 euro: Amazon anticipa il Black Friday

Foto di Giovan Giuseppe Ferrandino Giovan Giuseppe Ferrandino11 Novembre 2026
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Smartphone simile a Google Pixel 11 usato per fotografare un’isola dal traghetto

Il Pixel 11 da 256 GB è arrivato al prezzo che aspettavo per considerarlo davvero competitivo. Amazon lo propone a 699 euro invece di 999 euro, con un taglio netto di 300 euro e un’offerta a tempo già avviata. Per uno smartphone uscito da pochi mesi è un cambiamento importante, soprattutto perché la configurazione parte direttamente da 256 GB. Qui puoi verificare il prezzo ancora disponibile e la variante selezionata. Il collegamento è affiliato e non modifica il totale per chi acquista.

Controlla l’offerta sul Google Pixel 11

Il prezzo cambia il confronto con gli altri top di gamma

A listino il Pixel 11 costava 999 euro e si scontrava con modelli più potenti o già maturi sul mercato. A 699 euro entra in una fascia diversa, dove l’esperienza Google, la fotocamera e il supporto software acquistano più peso. Lo sconto è superiore anche al precedente passaggio a 758 euro che avevo segnalato: oggi si risparmiano altri 59 euro.

Un formato compatto con teleobiettivo 5x

Il display Actua OLED misura 6,3 pollici, lavora tra 60 e 120 Hz e raggiunge una luminosità di picco dichiarata di 3.000 nit. Il corpo pesa 197 grammi, quindi non è leggerissimo, ma resta gestibile rispetto ai telefoni da quasi 7 pollici. Sul retro ci sono una principale da 48 MP, un’ultragrandangolare da 13 MP e un teleobiettivo 5x da 10,8 MP con stabilizzazione ottica. Lo zoom arriva fino a 30x.

Tensor G6, 12 GB di RAM e sette anni di supporto

Il Tensor G6 lavora con 12 GB di RAM, coprocessore Titan M3 e Android 17. Nel mio uso quotidiano contano soprattutto continuità tra applicazioni, fotocamera pronta, gestione delle molte schede del browser e aggiornamenti affidabili. Google promette sette anni tra sistema operativo, sicurezza e Pixel Drop, un periodo coerente con una spesa che dovrebbe durare nel tempo.

Batteria, ricarica e giudizio

La batteria tipica è da 4.985 mAh e Google dichiara oltre 30 ore. Con un alimentatore USB-C PPS da almeno 30 W, venduto separatamente, può raggiungere circa il 55% in mezz’ora. Pixelsnap aggiunge la ricarica wireless magnetica Qi2.2 fino a 25 W. A 699 euro lo considero uno dei Pixel più interessanti del momento: controllerei però il riepilogo dell’ordine, perché timer, disponibilità e configurazione possono cambiare rapidamente.

Per valutare le alternative puoi consultare la guida aggiornata di TuttoApp. Prezzo, venditore, variante e disponibilità possono cambiare dopo la pubblicazione: fa fede il riepilogo mostrato da Amazon al momento dell’ordine.

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Foto di Giovan Giuseppe Ferrandino Giovan Giuseppe Ferrandino11 Novembre 2026
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Foto di Giovan Giuseppe Ferrandino

Giovan Giuseppe Ferrandino

Gio Ferrandino, quarantenne sempre immerso in frenetici e costanti impegni, spesso attirato in un vortice tecnologico che parte dal PC e si conclude al fidato telefonino Android. Esperto di SEO ed e-commerce (lavoro iniziato ormai quindici anni fa a tempo pieno), Tuttoapp-android.com è solo una delle sue creazioni. Techreact.it la prosecuzione dei lavori per allargare lo spettro oltre i dispositivi mobili.

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