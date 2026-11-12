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Pixel 11 Pro XL perde 400 euro: il minimo riguarda tutti i colori

Foto di Giovan Giuseppe Ferrandino Giovan Giuseppe Ferrandino12 Novembre 2026
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Smartphone Google Pixel scuro tenuto in mano durante una fotografia in una piazza italiana al tramonto

Il prezzo di listino rendeva il Pixel 11 Pro XL difficile da consigliare senza riserve. Con il nuovo ribasso la valutazione cambia: il Google Pixel 11 Pro XL da 256 GB scende a 999 euro invece di 1.399 euro. Amazon permette anche di suddividere il totale in dodici rate da 83,25 euro. Il link è affiliato e non modifica il prezzo.

Controlla il Pixel 11 Pro XL da 256 GB

Questa volta l’offerta non obbliga a scegliere un solo colore

La promozione è stata segnalata su tutte le colorazioni della versione da 256 GB: Nero ossidiana, Grigio nebbia, Rosa opaco e Verde oliva. Ho mantenuto il collegamento alla variante nera perché è l’ASIN di riferimento, ma prima dell’acquisto si può cambiare finitura e controllare che il totale resti a 999 euro.

La verifica separata dei colori è importante: Amazon può aggiornare prezzi e disponibilità in momenti diversi. Anche quando un’offerta parte allineata, una variante può terminare prima delle altre.

Il formato XL si paga in dimensioni e peso

Il display Super Actua misura 6,8 pollici e privilegia leggibilità, video e spazio per le applicazioni. Il rovescio della medaglia è un corpo grande, meno comodo da usare con una mano e da portare in una tasca piccola. Chi cerca un Pixel più gestibile può valutare il modello standard, recentemente sceso a 699 euro.

Ne ho parlato nell’articolo dedicato al Pixel 11 da 256 GB. Il Pro XL costa 300 euro in più e giustifica la differenza soprattutto con schermo, comparto fotografico e impostazione da ammiraglia.

Tre fotocamere e zoom fino a 120x

Sul retro ci sono una principale da 50 MP, un’ultragrandangolare da 48 MP e un teleobiettivo da 48 MP. La registrazione arriva fino all’8K e la fotocamera anteriore è da 42 MP. Lo zoom 120x è il valore massimo digitale: è utile per avvicinare soggetti lontani, ma la qualità diminuisce aumentando l’ingrandimento.

Gemini e gli strumenti fotografici di Google intervengono in ricerca, scrittura e modifica delle immagini. Alcune funzioni possono richiedere connessione, lingue supportate o un abbonamento per limiti superiori; non le considererei tutte disponibili in ogni situazione senza controllare le condizioni aggiornate.

A 999 euro diventa una scelta più credibile

Google dichiara oltre 30 ore di autonomia, dato che cambia con rete, luminosità, fotocamera e uso dell’intelligenza artificiale. La memoria da 256 GB è adeguata a molti utenti, ma chi registra spesso video 8K dovrebbe valutare con attenzione lo spazio necessario.

Il taglio di 400 euro è rilevante e riguarda una configurazione diversa dal 512 GB segnalato nei giorni scorsi. A questo prezzo il Pixel 11 Pro XL entra in un confronto più equilibrato con gli altri top di gamma. Restano da verificare colore, capacità da 256 GB, venditore e importo finale prima del pagamento.

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Foto di Giovan Giuseppe Ferrandino Giovan Giuseppe Ferrandino12 Novembre 2026
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Foto di Giovan Giuseppe Ferrandino

Giovan Giuseppe Ferrandino

Gio Ferrandino, quarantenne sempre immerso in frenetici e costanti impegni, spesso attirato in un vortice tecnologico che parte dal PC e si conclude al fidato telefonino Android. Esperto di SEO ed e-commerce (lavoro iniziato ormai quindici anni fa a tempo pieno), Tuttoapp-android.com è solo una delle sue creazioni. Techreact.it la prosecuzione dei lavori per allargare lo spettro oltre i dispositivi mobili.

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