Il prezzo di listino rendeva il Pixel 11 Pro XL difficile da consigliare senza riserve. Con il nuovo ribasso la valutazione cambia: il Google Pixel 11 Pro XL da 256 GB scende a 999 euro invece di 1.399 euro. Amazon permette anche di suddividere il totale in dodici rate da 83,25 euro. Il link è affiliato e non modifica il prezzo.

Questa volta l’offerta non obbliga a scegliere un solo colore

La promozione è stata segnalata su tutte le colorazioni della versione da 256 GB: Nero ossidiana, Grigio nebbia, Rosa opaco e Verde oliva. Ho mantenuto il collegamento alla variante nera perché è l’ASIN di riferimento, ma prima dell’acquisto si può cambiare finitura e controllare che il totale resti a 999 euro.

La verifica separata dei colori è importante: Amazon può aggiornare prezzi e disponibilità in momenti diversi. Anche quando un’offerta parte allineata, una variante può terminare prima delle altre.

Il formato XL si paga in dimensioni e peso

Il display Super Actua misura 6,8 pollici e privilegia leggibilità, video e spazio per le applicazioni. Il rovescio della medaglia è un corpo grande, meno comodo da usare con una mano e da portare in una tasca piccola. Chi cerca un Pixel più gestibile può valutare il modello standard, recentemente sceso a 699 euro.

Ne ho parlato nell’articolo dedicato al Pixel 11 da 256 GB. Il Pro XL costa 300 euro in più e giustifica la differenza soprattutto con schermo, comparto fotografico e impostazione da ammiraglia.

Tre fotocamere e zoom fino a 120x

Sul retro ci sono una principale da 50 MP, un’ultragrandangolare da 48 MP e un teleobiettivo da 48 MP. La registrazione arriva fino all’8K e la fotocamera anteriore è da 42 MP. Lo zoom 120x è il valore massimo digitale: è utile per avvicinare soggetti lontani, ma la qualità diminuisce aumentando l’ingrandimento.

Gemini e gli strumenti fotografici di Google intervengono in ricerca, scrittura e modifica delle immagini. Alcune funzioni possono richiedere connessione, lingue supportate o un abbonamento per limiti superiori; non le considererei tutte disponibili in ogni situazione senza controllare le condizioni aggiornate.

A 999 euro diventa una scelta più credibile

Google dichiara oltre 30 ore di autonomia, dato che cambia con rete, luminosità, fotocamera e uso dell’intelligenza artificiale. La memoria da 256 GB è adeguata a molti utenti, ma chi registra spesso video 8K dovrebbe valutare con attenzione lo spazio necessario.

Il taglio di 400 euro è rilevante e riguarda una configurazione diversa dal 512 GB segnalato nei giorni scorsi. A questo prezzo il Pixel 11 Pro XL entra in un confronto più equilibrato con gli altri top di gamma. Restano da verificare colore, capacità da 256 GB, venditore e importo finale prima del pagamento.