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Pixel Buds Pro 2 scendono ancora: due colori entrano nella fascia giusta

Foto di Giovan Giuseppe Ferrandino Giovan Giuseppe Ferrandino12 Novembre 2026
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Due auricolari grigio verde e una custodia su un tavolino di un vero treno

Il prezzo di 249 euro collocava i Pixel Buds Pro 2 accanto ad auricolari premium molto agguerriti. L’offerta attuale è più equilibrata: la variante grigio verde costa 169 euro, mentre il grigio creta arriva a 169,90 euro. Il collegamento è affiliato e il prezzo finale non cambia.

Guarda i Pixel Buds Pro 2 grigio verde

Le due offerte sono quasi identiche, gli ASIN no

Il grigio verde usa l’ASIN B0D8LHH8CX. Per il grigio creta Amazon mostra un codice separato e 90 centesimi in più. Non presenterei gli altri colori come automaticamente scontati: vanno verificati uno per uno dal selettore.

Il grigio verde è quindi il collegamento principale, ma la differenza economica è trascurabile. Sceglierei la finitura preferita controllando venditore, consegna e importo finale.

ANC, vestibilità e uso quotidiano

Il chip Tensor A1 gestisce la cancellazione attiva del rumore e l’elaborazione audio. Google dichiara un’ANC due volte più efficace rispetto alla generazione precedente; è un confronto del produttore, mentre il risultato percepito dipende molto dalla tenuta dei gommini e dal tipo di rumore.

Lo stabilizzatore girevole permette di scegliere fra maggiore fermezza durante l’attività e una pressione più rilassata. Il Rilevamento di Conversazioni mette in pausa l’audio quando si inizia a parlare. Trova il mio dispositivo aiuta a localizzare auricolari e custodia compatibili quando vengono dimenticati in casa o in borsa.

Gemini è utile, ma l’acquisto resta soprattutto audio

L’integrazione con Gemini Live consente di interagire con l’assistente senza tenere il telefono in mano. Lingua, account, connessione e disponibilità delle funzioni possono cambiare nel tempo. La presenza dell’assistente ha valore per chi usa già l’ecosistema Google, ma non sostituisce comfort, microfoni e qualità della cancellazione.

Con ANC attivo Google dichiara fino a 8 ore dagli auricolari e 30 ore complessive con la custodia. Sono presenti ricarica wireless e protezione da acqua e sudore. Per confrontare formati e fasce di prezzo puoi consultare la guida ai migliori auricolari Bluetooth.

A 169 euro i Pixel Buds Pro 2 sono indicati per chi possiede uno smartphone Pixel o utilizza spesso i servizi Google. Su altri telefoni restano auricolari completi, ma parte dell’integrazione perde peso e conviene confrontare le alternative in offerta.

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Foto di Giovan Giuseppe Ferrandino Giovan Giuseppe Ferrandino12 Novembre 2026
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Foto di Giovan Giuseppe Ferrandino

Giovan Giuseppe Ferrandino

Gio Ferrandino, quarantenne sempre immerso in frenetici e costanti impegni, spesso attirato in un vortice tecnologico che parte dal PC e si conclude al fidato telefonino Android. Esperto di SEO ed e-commerce (lavoro iniziato ormai quindici anni fa a tempo pieno), Tuttoapp-android.com è solo una delle sue creazioni. Techreact.it la prosecuzione dei lavori per allargare lo spettro oltre i dispositivi mobili.

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