Una scrivania piccola lascia poco spazio a casse separate, cavi e alimentatori. La GXTrust Rhox risponde con un corpo unico largo circa 40 centimetri e oggi costa 27,99 euro invece di 39,99 euro. Qui puoi controllare prezzo e disponibilità su Amazon. Il collegamento è affiliato e non aumenta il totale dell’ordine.

L’offerta riguarda la versione nera e grigia identificata dal modello 25332. La variante bianca ha una pagina e un prezzo separati: controllerei colore e venditore nel riepilogo prima di pagare.

Pensata per l’audio vicino al monitor

La potenza dichiarata è di 12 W di picco, pari a 6 W RMS. Sono numeri coerenti con l’ascolto a distanza ravvicinata: video, riunioni, musica di sottofondo e giochi in una postazione personale. Non la sceglierei per riempire un salotto o per ottenere bassi da impianto dedicato.

All’interno lavorano due altoparlanti, quindi la riproduzione resta stereo pur usando un solo elemento sul tavolo. La separazione dei canali sarà inevitabilmente più stretta rispetto a due diffusori distanziati ai lati del monitor, ma il vantaggio è un ingombro molto più facile da gestire.

USB per l’alimentazione, jack per il segnale

Il collegamento è semplice: la porta USB fornisce energia e il jack da 3,5 mm trasporta l’audio. Non c’è Bluetooth e l’USB non sostituisce una scheda audio digitale. Serve quindi un’uscita cuffie sul computer, sul monitor o su un adattatore compatibile.

La grande manopola centrale permette di regolare il volume senza cercare i comandi del sistema operativo. Le luci RGB sotto la soundbar possono accompagnare una postazione gaming; chi preferisce un ambiente sobrio dovrebbe verificare le modalità disponibili e la possibilità di ridurne l’effetto.

A chi conviene a 27,99 euro

La prenderei in considerazione per un PC con altoparlanti assenti o molto deboli, quando il budget conta più della fedeltà assoluta. È adatta anche a un monitor usato con console, purché sia presente un’uscita audio da 3,5 mm.

Se ascolti musica con attenzione, produci contenuti o vuoi dialoghi e bassi più solidi davanti al televisore, conviene salire verso diffusori amplificati o una soundbar con ingresso digitale. Qui il valore sta nella compattezza e nel prezzo, non nella promessa di sostituire un impianto più grande.

Ho verificato il prezzo il 13 novembre 2026. Le promozioni Amazon possono cambiare rapidamente; fa fede l’importo mostrato nella pagina del prodotto al momento dell’ordine.