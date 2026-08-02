Hisense AX3120Q crolla a 179 euro: soundbar 3.1.2 con Dolby Atmos e subwoofer

Hisense AX3120Q combina una soundbar 3.1.2 da 440 W e un subwoofer wireless da 6,5 pollici.

179 euro per soundbar e subwoofer, entrambi venduti e spediti da Amazon. La Hisense AX3120Q perde il 33% rispetto ai 269 euro indicati come prezzo consigliato e arriva a una cifra alla quale, di solito, si trovano sistemi molto meno completi.

La Hisense AX3120Q è disponibile a 179 euro su Amazon.

Qui ci sono 3.1.2 canali, 440 W complessivi, Dolby Atmos, DTS:X e un vero subwoofer separato. Amazon gestisce direttamente vendita, spedizione e assistenza, con reso gratuito secondo le condizioni mostrate nella pagina: a parità di prezzo è un dettaglio che per me pesa, soprattutto quando parliamo di un prodotto ingombrante.

A 179 euro la scheda tecnica fa una certa impressione

I due canali dedicati all’altezza servono a rendere più credibile la componente verticale delle tracce Atmos e DTS:X. Il subwoofer wireless si occupa invece delle frequenze basse con 240 W dei 440 W complessivi. Non occorre stendere un cavo audio tra i due elementi, anche se il subwoofer deve naturalmente essere collegato alla corrente.

Caratteristica Specifiche Hisense AX3120Q Configurazione 3.1.2 canali Potenza complessiva 440 W Potenza soundbar 200 W Potenza subwoofer 240 W Subwoofer Wireless da 6,5 pollici Formati audio Dolby Atmos e DTS:X Risposta in frequenza 40 Hz – 20 kHz HDMI HDMI 2.1 eARC e HDMI pass-through Altri collegamenti Bluetooth 5.3, USB 2.0, ingresso ottico Funzioni Hi-Concerto, AI EQ, Game Pro, EzPlay 3.0, app ConnectLife Dimensioni soundbar 1020 × 57 × 109 mm Peso netto del sistema 8,4 kg Accessori inclusi Telecomando, batterie, cavo HDMI e kit per montaggio a parete Dati verificati sulla scheda tecnica ufficiale Hisense.

Hi-Concerto è utile, ma solo con i televisori giusti

Hi-Concerto sincronizza la soundbar con gli altoparlanti di alcuni televisori Hisense compatibili. Non è quindi una funzione garantita con qualsiasi TV; lo stesso vale per Room Fitting Tuning ed EzPlay 3.0, che dipendono dal modello Hisense abbinato. Con gli altri televisori restano disponibili HDMI eARC e ingresso ottico, perciò la compatibilità di base non è un problema.

Io userei l’HDMI eARC: passa l’audio in alta qualità e consente di controllare accensione e volume con meno telecomandi sul tavolo. Il Bluetooth 5.3 è comodo quando, mentre cucino, voglio lasciare una playlist o un podcast in sottofondo. Per film e serie, invece, il collegamento HDMI resta la scelta più sensata.

Il prezzo più basso degli ultimi tre mesi

Il grafico mostra la discesa della Hisense AX3120Q fino agli attuali 179 euro.

Nel periodo visualizzato la AX3120Q è rimasta a lungo intorno ai 188 euro, è scesa vicino ai 182 euro e a luglio è risalita fino a circa 199 euro. Il passaggio a 179 euro porta il prezzo sul punto più basso degli ultimi tre mesi. Il listino da 269 euro rende vistoso lo sconto del 33%; il confronto con i prezzi realmente praticati nelle settimane precedenti resta comunque favorevole.

La prenderei in considerazione se vuoi migliorare nettamente l’audio del televisore senza arrivare ai costi dei sistemi con satelliti posteriori. Per scegliere anche lo schermo puoi partire dalla guida alle migliori Smart TV Android e Google TV; se cerchi invece un diffusore trasportabile, la nostra selezione delle migliori casse Bluetooth risponde a un’esigenza diversa e può evitarti un acquisto poco adatto.

Controlla su Amazon se la Hisense AX3120Q è ancora disponibile a 179 euro.