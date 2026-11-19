Non sempre la versione Pro è quella che comprerei. Dal 19 novembre, HONOR 600 5G 8/256 GB è indicato a 445,55 euro invece di 469 euro: lo sconto è soltanto del 5%, ma il punto vero è il pacchetto. Ci sono una fotocamera principale da 200 MP con stabilizzazione ottica, un AMOLED da 6,57 pollici, una batteria da 6.400 mAh e una politica di aggiornamenti finalmente adatta a chi non cambia telefono ogni anno. Controlla HONOR 600 5G su Amazon.

La versione normale non sembra affatto un ripiego

Il nome può trarre in inganno: questo HONOR 600 non è un modello economico con qualche caratteristica presa in prestito dal Pro. Lo Snapdragon 7 Gen 4 non punta ai benchmark estremi, ma è un processore moderno e coerente con l’uso quotidiano: social, navigazione, foto, multitasking e giochi senza la pretesa di tenere sempre ogni dettaglio al massimo. Per me è una scelta più equilibrata se la priorità non è avere il chip più veloce della categoria.

La configurazione dell’offerta comprende 8 GB di RAM e 256 GB di memoria. Avrei preferito 12 GB su un telefono che supera i 400 euro, ma 8 GB restano adeguati per Android e i 256 GB evitano di partire con lo spazio già contato. Non c’è però il margine enorme delle varianti da 512 GB: chi registra molti video dovrebbe considerarlo prima dell’acquisto.

200 MP: il numero conta meno della stabilizzazione

La fotocamera principale usa un sensore da 200 MP ed è dotata di OIS. È proprio la stabilizzazione ottica, più del numero stampato sulla scheda tecnica, a rendere interessante il comparto: aiuta nelle foto serali e limita il mosso quando la luce scende. Accanto trova posto un’ultragrandangolare da 12 MP, mentre davanti c’è una fotocamera da 50 MP. Manca un vero teleobiettivo, ed è qui che la versione Pro conserva un vantaggio concreto.

Io non scatterei sempre a 200 MP. La modalità automatica combina i pixel e genera file più gestibili; la piena risoluzione ha senso con buona luce, soggetti fermi e quando si prevede un ritaglio successivo. È una distinzione importante, perché una cifra alta non trasforma ogni fotografia in uno scatto migliore.

La batteria italiana è da 6.400 mAh

Per il modello commercializzato in Italia la capacità dichiarata è di 6.400 mAh, con ricarica cablata HONOR SuperCharge da 80 W. Online si può incontrare anche il dato da 7.000 mAh riferito ad altri mercati: per evitare equivoci, prenderei come riferimento la scheda italiana. In ogni caso è una capacità superiore alla media e, almeno sulla carta, lascia un margine utile a chi usa molto fotocamera, mappe e rete mobile.

Non risulta invece la ricarica wireless, presente sulla variante Pro. È una rinuncia che pesa solo se si è già costruita una postazione con basi Qi; chi collega normalmente il cavo troverà più utile la velocità degli 80 W.

Display, resistenza e sei anni di supporto

Il pannello AMOLED da 6,57 pollici ha risoluzione 2728 × 1264 pixel. Le cornici contenute aiutano a mantenere il telefono relativamente compatto rispetto a molti modelli da 6,7 o 6,8 pollici. La protezione IP68, IP69 e IP69K aggiunge tranquillità contro acqua e polvere, pur senza trasformare lo smartphone in un dispositivo rugged.

Il dettaglio che mi convince di più nel lungo periodo è la promessa, riportata per il mercato italiano, di sei anni di aggiornamenti del sistema e di sicurezza. Un medio-alto di gamma ha senso quando resta attuale per più stagioni: supporto software, memoria e batteria contano molto più di una differenza minima nei benchmark.

La mia conclusione sull'offerta

A 445,55 euro non è un affare costruito su uno sconto spettacolare, ma una proposta solida per chi vuole fotocamera principale, autonomia e supporto senza salire al prezzo del Pro. Guarderei altrove soltanto se teleobiettivo e ricarica wireless sono irrinunciabili. Per tutti gli altri, questa è probabilmente la configurazione più razionale della famiglia.

Prezzo e disponibilità

La promozione programmata indica HONOR 600 5G 8/256 GB a 445,55 euro dal 19 novembre 2026, rispetto a 469,00 euro. Prezzo, coupon, variante, venditore e disponibilità possono cambiare rapidamente: prima di acquistare consiglio di controllare l’importo finale nella pagina Amazon.