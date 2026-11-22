L’HONOR 600 Smart 5G è disponibile a 187,70 euro su Amazon nella configurazione nera con 4 GB di RAM e 128 GB di memoria. Il prezzo di riferimento riportato è di 279,90 euro: il taglio sfiora quindi il 33%. È una proposta molto diversa dall’HONOR 600 già visto sul sito, perché qui il punto non è costruire un medio gamma fotografico, ma offrire tanta autonomia e connettività 5G restando sotto la soglia dei 200 euro.

Una batteria da 7.700 mAh cambia davvero le priorità

Il dato che mette il 600 Smart fuori dal mucchio è la batteria da 7.700 mAh. È una capacità nettamente superiore a quella dei comuni smartphone economici da 5.000 mAh e può fare la differenza per chi usa molto navigazione, video, hotspot o applicazioni di lavoro. Naturalmente l’autonomia reale dipende da rete, luminosità e abitudini, ma la riserva a disposizione è il motivo principale per considerarlo. La ricarica arriva a 45 W: non è un record, però è adeguata alla fascia di prezzo e alla capacità particolarmente elevata.

La contropartita è un corpo da circa 216 grammi. Non lo sceglierei se la priorità assoluta fosse avere un telefono piccolo e leggero da usare con una mano; lo vedo invece bene nello zaino di chi passa molte ore fuori casa e preferisce evitare il power bank. Anche la certificazione IP64 è utile nella vita quotidiana: offre protezione da polvere e spruzzi, senza però trasformare il telefono in un dispositivo da immergere.

Schermo grande e prestazioni da uso quotidiano

Il display TFT LCD misura 6,87 pollici e ha una risoluzione di 1.592 × 720 pixel. Le dimensioni favoriscono video, mappe e caratteri grandi, mentre la definizione è più modesta rispetto ai pannelli Full HD e agli OLED dei modelli superiori. HONOR indica 860 nit tipici e fino a 1.020 nit in modalità ad alta luminosità: sulla carta sono valori adatti anche all’uso all’aperto, ma chi guarda molte serie o è molto attento alla resa del nero dovrebbe considerare il compromesso del pannello LCD.

Il processore è lo Snapdragon 4 Gen 4, affiancato in questa offerta da 4 GB di RAM e 128 GB di spazio. Messaggistica, social, streaming, navigazione e pagamenti NFC rientrano perfettamente nel suo campo d’impiego. I 4 GB di RAM, invece, consigliano aspettative realistiche nel multitasking pesante e nei giochi più impegnativi. Android 16 con MagicOS 10 è un buon punto di partenza, ma controllerei sempre nella pagina del produttore la politica di aggiornamenti prevista per questa specifica versione.

Fotocamera, memoria e destinatario ideale

La fotocamera posteriore principale è da 50 MP, mentre quella frontale si ferma a 5 MP. Il numero di megapixel non basta a definire la qualità: in questa fascia mi aspetterei risultati più convincenti di giorno che al buio e non comprerei il telefono pensando a uno zoom avanzato. Sono presenti NFC, Bluetooth 5.1 e Wi‑Fi ac; manca invece il Wi‑Fi 6, dettaglio non decisivo per tutti ma da conoscere se si sta aggiornando anche la rete di casa.

La memoria da 128 GB è sufficiente per un uso normale, ma può riempirsi più rapidamente di quanto si immagini con video, giochi e download offline. Prima di scegliere controllerei se la pagina indica l’eventuale espansione tramite microSD e confronterei il sovrapprezzo della versione da 256 GB. Non pagherei una differenza eccessiva, ma su un telefono che punta alla durata della batteria avere più spazio può evitare compromessi nel tempo.

A 187,70 euro considero l’offerta sensata soprattutto per chi vuole un Android 5G economico, uno schermo molto grande e autonomia abbondante. I compromessi sono chiari: risoluzione HD+, 4 GB di RAM, peso elevato e comparto fotografico essenziale. Prima di ordinare verificherei che la variante selezionata sia davvero la 4/128 GB nera e controllerei venditore, disponibilità e totale nel carrello, perché prezzo e condizioni possono cambiare rapidamente.