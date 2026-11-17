HP Chromebook 14a-nm0002slx costa 229,99 euro, contro 306,16 euro di riferimento. Il ribasso è vicino al 25%. L’offerta Amazon è raggiungibile qui.

Un Chromebook economico con display Full HD

Il MediaTek Kompanio 540 è un chip ARM a otto core pensato per ChromeOS. Il pannello IPS Full HD antiriflesso è una buona notizia in questa fascia, perché molti portatili economici sacrificano proprio la qualità dello schermo.

4 GB e 64 GB: i limiti vanno accettati

Questa non è una macchina Windows. I 4 GB di RAM e i 64 GB di spazio funzionano con un sistema leggero e orientato al cloud, ma non sono adatti a software professionali tradizionali o grandi archivi locali. Prima dell’acquisto verificherei che applicazioni scolastiche, stampanti e servizi indispensabili siano compatibili con ChromeOS.

Quando lo sceglierei

Lo consiglierei per navigazione, Classroom, documenti, video e attività scolastiche. La tastiera QWERTY italiana elimina un’incognita importante. Se serve Office desktop completo o un programma disponibile solo per Windows, spenderei di più per un notebook tradizionale. A 229,99 euro la convenienza nasce dalla semplicità, non dalla potenza.

Il mio giudizio prima dell’acquisto

Un Chromebook ha anche un vantaggio pratico: aggiornamenti e ripristino sono generalmente più semplici rispetto a un PC tradizionale. In famiglia può essere una macchina condivisa con profili separati e meno manutenzione. La contropartita è la dipendenza da un account Google e da applicazioni web o Android, che non sempre equivalgono alle versioni desktop.

Controllerei inoltre la data di fine degli aggiornamenti automatici del modello preciso. È un dato più importante del processore quando si compra un Chromebook destinato a scuola per diversi anni.

Prezzo e disponibilità sono stati rilevati il 16 novembre 2026 e possono cambiare senza preavviso. Prima del pagamento controllerei sempre variante, venditore, consegna e totale nel carrello.