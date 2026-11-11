Ho controllato la variante indicata, il prezzo e il venditore effettivo prima di preparare l’articolo. La promozione porta il modello a 1.199,99 euro invece di 1.440,13 euro. Qui puoi verificare prezzo e disponibilità. Il collegamento è affiliato quando porta ad Amazon; il prezzo finale non cambia.

Il prezzo è buono, ma non lo chiamerei minimo assoluto

L’offerta attuale è 1.199,99 euro. Lo storico consultato segnala un precedente passaggio a 1.139,99 euro in ottobre, quindi preferisco non presentarlo come nuovo minimo. Rimane sotto il prezzo medio recente e offre una configurazione pronta con Windows 11.

Core 7 e RTX 5060

Intel Core 7-240H e GeForce RTX 5060 con 8 GB di memoria gestiscono giochi moderni, streaming e montaggio. I 16 GB di RAM sono adeguati, mentre l’SSD da 512 GB può riempirsi rapidamente con titoli da oltre cento gigabyte.

Display 2K VRR

Il pannello da 15,3 pollici usa risoluzione 1920 × 1200, 165 Hz e refresh variabile. La finitura antiriflesso e i 300 nit dichiarati sono corretti per interni; in ambienti molto luminosi non è uno schermo particolarmente brillante.

Attenzione all’alimentatore

La scheda Amazon indica che l’alimentatore da 150 W non è incluso. È un costo e un controllo indispensabile, soprattutto per un portatile che sotto gioco richiede molta potenza. Aggiungerei il prezzo di un alimentatore compatibile prima di confrontarlo con altri notebook.

Per confrontare questo modello con alternative della stessa categoria puoi consultare la guida aggiornata di TuttoApp. Prezzo e disponibilità possono cambiare dopo la pubblicazione: fa fede il riepilogo mostrato dal venditore al momento dell’ordine.