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HP HyperX OMEN 15 con RTX 5060 a 1.199,99 euro: 2K a 165 Hz e Windows 11

Foto di Giovan Giuseppe Ferrandino Giovan Giuseppe Ferrandino11 Novembre 2026
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HP HyperX OMEN 15 aperto su una vera scrivania da gioco con un solo schermo

Ho controllato la variante indicata, il prezzo e il venditore effettivo prima di preparare l’articolo. La promozione porta il modello a 1.199,99 euro invece di 1.440,13 euro. Qui puoi verificare prezzo e disponibilità. Il collegamento è affiliato quando porta ad Amazon; il prezzo finale non cambia.

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Il prezzo è buono, ma non lo chiamerei minimo assoluto

L’offerta attuale è 1.199,99 euro. Lo storico consultato segnala un precedente passaggio a 1.139,99 euro in ottobre, quindi preferisco non presentarlo come nuovo minimo. Rimane sotto il prezzo medio recente e offre una configurazione pronta con Windows 11.

Core 7 e RTX 5060

Intel Core 7-240H e GeForce RTX 5060 con 8 GB di memoria gestiscono giochi moderni, streaming e montaggio. I 16 GB di RAM sono adeguati, mentre l’SSD da 512 GB può riempirsi rapidamente con titoli da oltre cento gigabyte.

Display 2K VRR

Il pannello da 15,3 pollici usa risoluzione 1920 × 1200, 165 Hz e refresh variabile. La finitura antiriflesso e i 300 nit dichiarati sono corretti per interni; in ambienti molto luminosi non è uno schermo particolarmente brillante.

Attenzione all’alimentatore

La scheda Amazon indica che l’alimentatore da 150 W non è incluso. È un costo e un controllo indispensabile, soprattutto per un portatile che sotto gioco richiede molta potenza. Aggiungerei il prezzo di un alimentatore compatibile prima di confrontarlo con altri notebook.

Per confrontare questo modello con alternative della stessa categoria puoi consultare la guida aggiornata di TuttoApp. Prezzo e disponibilità possono cambiare dopo la pubblicazione: fa fede il riepilogo mostrato dal venditore al momento dell’ordine.

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Foto di Giovan Giuseppe Ferrandino Giovan Giuseppe Ferrandino11 Novembre 2026
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Foto di Giovan Giuseppe Ferrandino

Giovan Giuseppe Ferrandino

Gio Ferrandino, quarantenne sempre immerso in frenetici e costanti impegni, spesso attirato in un vortice tecnologico che parte dal PC e si conclude al fidato telefonino Android. Esperto di SEO ed e-commerce (lavoro iniziato ormai quindici anni fa a tempo pieno), Tuttoapp-android.com è solo una delle sue creazioni. Techreact.it la prosecuzione dei lavori per allargare lo spettro oltre i dispositivi mobili.

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