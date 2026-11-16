Tra le offerte più concrete di oggi ho trovato HP OmniBook 3 16-bu0005slx a 479,99 euro. Il prezzo di riferimento riportato è 687,56 euro, per uno sconto vicino al 30%. La configurazione include processore Intel Core 3 100U, 8 GB di RAM, SSD da 512 GB, Windows 11 e tastiera QWERTY italiana. Qui trovate la pagina dell’offerta.

Un portatile pensato per studio, ufficio e uso domestico

Non è una macchina da gaming e non vuole esserlo. È un notebook grande e comodo per scrivere, seguire lezioni, gestire fogli di calcolo, navigare con molte schede e lavorare in videochiamata. Il Core 3 100U dispone di 6 core e 8 thread e rappresenta una base adatta alle attività quotidiane, mentre l’SSD da 512 GB evita i compromessi dei modelli economici con soli 128 o 256 GB.

Gli 8 GB di RAM sono sufficienti per un utilizzo normale, ma rappresentano anche il limite più evidente della configurazione. Chi lavora abitualmente con montaggio video, macchine virtuali o progetti molto pesanti dovrebbe cercare direttamente 16 GB.

Il display 2K da 16 pollici è il vero punto forte

La caratteristica che mi ha convinto di più è lo schermo IPS antiriflesso da 16 pollici in formato 16:10 e risoluzione 1920 × 1200 pixel. Rispetto a un classico pannello Full HD 16:9 offre più spazio verticale per documenti e pagine web. È una qualità che si percepisce ogni giorno, soprattutto lavorando su testi e tabelle.

Intel Core 3 100U con grafica integrata

Display IPS 16:10 da 16 pollici, risoluzione 1920 × 1200

8 GB di RAM e SSD PCIe da 512 GB

Windows 11, tastierino numerico e tastiera italiana

Porte USB-C, USB-A, HDMI e jack audio

Cosa controllare prima di ordinarlo

Il peso parte da circa 1,64 kg per la famiglia OmniBook 3 da 16 pollici: è trasportabile, ma non è un ultraportatile da tenere sempre in borsa. Controllerei inoltre con attenzione la possibilità di espandere la RAM della configurazione specifica, perché le modalità possono variare tra le versioni della stessa serie.

A 479,99 euro lo considero un buon acquisto per studenti, famiglie e piccoli uffici che privilegiano schermo ampio e dotazione equilibrata. Se cercate alternative, potete confrontarlo anche con le nostre offerte dedicate ad ASUS Vivobook 15 e Acer Swift Go 16. Il prezzo Amazon può cambiare senza preavviso.