HP OmniBook 3 16-by0002slx scende a 679,99 euro, invece di 879,99 euro. La configurazione italiana comprende Ryzen 5 40, 16 GB di RAM, SSD da 512 GB, Windows 11 e display 2K. Qui si può verificare l’offerta.

La configurazione giusta per lavorare senza ansia

Rispetto alla versione da 8 GB, i 16 GB danno più margine con molte schede, documenti grandi e applicazioni aperte insieme. È la variante che sceglierei per un acquisto destinato a durare.

Ryzen 5 40: bene per l’uso quotidiano

Il Ryzen 5 40 è un processore da 4 core e 8 thread, con frequenza massima di 4,3 GHz. Non va confuso con Ryzen 5 più potenti: per ufficio, studio e multimedia va bene, mentre rendering e gaming impegnativo non sono il suo terreno ideale. La grafica Radeon 610M è integrata.

Il display 16:10 aiuta davvero

Il pannello da 16 pollici offre 1920 × 1200 pixel: l’altezza extra del formato 16:10 è utile con fogli di calcolo e pagine web. Peso e ingombro sono però superiori a quelli di un 14 pollici. A 679,99 euro è un portatile equilibrato, purché le priorità siano schermo ampio e memoria, non potenza grafica.

Il mio giudizio prima dell’acquisto

Questa proposta è più sensata della variante con 8 GB preparata per oggi se il portatile diventerà la macchina principale. Il doppio della RAM incide poco sulle attività semplici, ma si sente quando browser, videochiamata, posta e documenti restano aperti insieme. Non pagherei invece il sovrapprezzo pensando a una grande differenza nei giochi: la Radeon 610M resta una grafica essenziale.

La tastiera italiana e il tastierino numerico lo rendono adatto anche a contabilità e lavoro amministrativo. Chi si sposta ogni giorno dovrebbe però mettere nello zaino anche alimentatore e custodia prima di giudicarne la portabilità.

Prezzo e disponibilità sono stati rilevati il 16 novembre 2026 e possono cambiare senza preavviso. Prima del pagamento controllerei sempre variante, venditore, consegna e totale nel carrello.