Il HP OmniBook 3 17-dk0000slx raggiunge il minimo storico di 749,99 euro. Più che un portatile da infilare ogni giorno nello zaino, è un computer pensato per sostituire il desktop: lo schermo da 17,3 pollici offre spazio vero per documenti, browser e fogli di calcolo affiancati.

Il vantaggio si vede prima ancora di accenderlo

Il pannello IPS Full HD ha trattamento antiriflesso. Su una diagonale così ampia la risoluzione non punta alla densità estrema, ma a testi leggibili e interfacce comode. La tastiera include il tastierino numerico: per contabilità, preventivi e inserimento dati è un dettaglio molto più utile di tante funzioni appariscenti.

Intel Core 7 150U, 16 GB di RAM e SSD da 512 GB compongono una configurazione equilibrata per produttività, videoconferenze, studio e gestione di molte schede del browser. Non è una macchina da gaming avanzato e non la sceglierei per montaggio video professionale pesante: la priorità è lavorare bene, non inseguire benchmark.

Le dimensioni portano anche un vantaggio ergonomico: documenti e finestre risultano meno compressi e si può lavorare senza collegare subito un monitor esterno. Dall’altra parte aumentano peso e ingombro, quindi va considerato come un computer trasportabile tra stanze o sedi, non come il compagno ideale per uno zaino leggero.

Le porte sono complete, la confezione un po’ meno

due USB-A a 5 Gbps;

due USB-C a 10 Gbps utilizzabili anche per la ricarica;

uscita HDMI 2.1;

jack audio da 3,5 mm;

Windows 11 già installato.

La sorpresa negativa è l’assenza dell’alimentatore. È necessario possedere o acquistare un caricatore USB-C compatibile e sufficientemente potente; lo aggiungerei subito al calcolo del prezzo, senza scoprire il problema a confezione aperta.

L’assenza è più fastidiosa su un notebook che su uno smartphone, perché un alimentatore sottodimensionato può ricaricare lentamente o non sostenere il computer sotto carico. Sceglierei quindi un modello USB-C Power Delivery con potenza adeguata alle indicazioni HP, evitando accessori generici non certificati.

Per chi è davvero conveniente

Lo consiglierei a chi lavora soprattutto a casa, vuole un unico schermo grande e sposta il computer solo occasionalmente. Per università, treno o trasferte frequenti preferirei un 14 pollici più leggero. A 749,99 euro, però, schermo, Core 7 e 16 GB formano un pacchetto credibile e il minimo storico rende questo Black Friday il momento giusto per valutarlo. Prima di acquistare controllerei il codice dk0000slx: nella famiglia OmniBook 3 esistono configurazioni molto diverse.