HP OmniBook 5 14-mh0003slx è disponibile a 629 euro, rispetto ai 749,99 euro indicati. L’offerta si può controllare qui.

OLED e portabilità sono i veri motivi per sceglierlo

Il display OLED 2K in formato 16:10 copre il 100% DCI-P3 e offre neri profondi. Il telaio della serie pesa meno di 1,2 kg: una combinazione interessante per chi lavora spesso fuori casa.

Core 5 320, SSD veloce e due USB-C

Il Core 5 320 integra una NPU e raggiunge 4,6 GHz. L’SSD NVMe da 512 GB è adeguato, mentre le due USB-C da 10 Gbps supportano ricarica e uscita video. La batteria della famiglia è da 60 Wh e la webcam arriva al Full HD con otturatore privacy.

Gli 8 GB non si possono espandere

Il compromesso è la RAM: questa variante ha 8 GB e HP indica memoria saldata, non accessibile né aggiornabile. Per navigazione, documenti e contenuti multimediali può bastare; per lavori pesanti o molti anni di utilizzo preferirei 16 GB. A 629 euro lo sceglierei soprattutto per schermo e leggerezza, accettando consapevolmente questo limite.

Il mio giudizio prima dell’acquisto

Il pannello OLED è ideale per film, grafica e lavoro serale, ma richiede un minimo di attenzione con elementi statici lasciati per ore alla massima luminosità. Le funzioni di protezione del produttore riducono il rischio di ritenzione, senza renderlo impossibile. La finitura lucida può inoltre riflettere più di un IPS opaco vicino alle finestre.

Per me è un computer da mobilità e contenuti, non da elaborazione pesante. Il formato 14 pollici e la ricarica USB-C sono i motivi più concreti per preferirlo al più economico OmniBook 3.

Prezzo e disponibilità sono stati rilevati il 16 novembre 2026 e possono cambiare senza preavviso. Prima del pagamento controllerei sempre variante, venditore, consegna e totale nel carrello.