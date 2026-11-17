HP Victus 15 con Core 5 210H e GeForce RTX 3050 da 6 GB costa 929,99 euro, invece di 1.199,99 euro. Qui trovate la variante in promozione.

Gaming in Full HD con uno sconto di 270 euro

Il processore offre 8 core e 12 thread, mentre il display IPS Full HD lavora a 144 Hz. Con 16 GB di RAM e SSD da 512 GB la base è adeguata per giocare in 1080p, regolando dettagli e ray tracing in base al titolo.

La RTX 3050 non è una GPU recente

I 6 GB di memoria dedicata aiutano, ma la RTX 3050 resta una soluzione di generazione precedente. A questo prezzo confronterei sempre eventuali notebook con RTX 4050: quando la differenza è piccola, la GPU più nuova può essere preferibile. Il Victus pesa inoltre circa 2,3 kg e non nasce come ultraportatile.

Attenzione: il sistema operativo non è incluso

La specifica decisiva è FreeDOS. Windows non risulta preinstallato: bisogna procurarsi una licenza e completare installazione e driver. Per chi sa farlo è un costo gestibile; per chi vuole accendere e usare subito il PC è un limite concreto. Prima di comprare verificherei anche layout italiano, venditore e potenza della GPU indicata nella pagina.

Il mio giudizio prima dell’acquisto

Lo schermo da 300 nit e copertura colore dichiarata del 62,5% sRGB è adatto al gioco, ma non nasce per correzione fotografica professionale. Per ottenere il massimo dalla RTX 3050 conviene usare il portatile collegato alla corrente e curare la ventilazione, evitando superfici morbide che chiudono le prese d’aria.

Nel conto finale aggiungerei subito costo di Windows, eventuale secondo SSD e un mouse. Solo dopo questo calcolo confronterei il Victus con notebook già completi: uno sconto elevato non deve nascondere le spese necessarie per iniziare.

Prezzo e disponibilità sono stati rilevati il 16 novembre 2026 e possono cambiare senza preavviso. Prima del pagamento controllerei sempre variante, venditore, consegna e totale nel carrello.