Le nuove HUAWEI FreeBuds SE 5 MAX in colorazione bianca sono già protagoniste di una promozione molto aggressiva su Amazon. Il prezzo di listino è di 79 euro, ma l’offerta e il coupon HUAWEISE10 portano il totale a 39 euro. Si tratta del minimo storico che ho rilevato per questo modello, venduto e spedito da Amazon. Qui puoi aprire la pagina delle FreeBuds SE 5 MAX e applicare il coupon. Il collegamento è affiliato e non modifica il prezzo pagato.

Per arrivare a 39 euro serve il coupon

Il prezzo finale nasce dalla combinazione tra la riduzione già visibile nella pagina e il codice HUAWEISE10. Amazon richiede di inserire il coupon durante l’ordine; conviene quindi controllare che il riepilogo mostri 39 euro prima di confermare il pagamento. Promozione, disponibilità e venditore possono cambiare rapidamente. Il collegamento riguarda l’ASIN B0HJWWYMJT, associato alla versione bianca, e non estenderei automaticamente lo stesso prezzo alle altre colorazioni.

Le 80 ore richiedono l’ANC disattivata

HUAWEI dichiara fino a 10 ore di ascolto con una carica e 80 ore complessive usando la custodia, ma questi valori si riferiscono alla cancellazione del rumore spenta. Con ANC attiva i dati ufficiali scendono a sette ore dagli auricolari e 57 ore totali. Rimangono numeri elevati per la categoria, purché si legga correttamente la condizione di prova indicata dal produttore.

ANC fino a 52 dB e gommini da scegliere con cura

La cancellazione multimodale arriva a un’attenuazione dichiarata di 52 dB e si adatta ai rumori circostanti. Il valore massimo è ottenuto in condizioni controllate: nella vita quotidiana incidono il tipo di rumore e soprattutto la tenuta dei gommini. Una misura corretta migliora isolamento, bassi e stabilità quando si cammina o ci si allena.

LDAC, Bluetooth 6.0 e collegamento a due dispositivi

I driver dinamici da 10 mm lavorano con una risposta dichiarata da 20 Hz a 20 kHz. Sono presenti LDAC e certificazione Hi-Res Wireless, utili con sorgenti e file compatibili, oltre alla connessione simultanea con due dispositivi. Una versione Bluetooth recente non garantisce una sincronizzazione perfetta con le immagini, ma Bluetooth 6.0 e il multipoint rendono la dotazione attuale e pratica tra telefono, tablet e computer.

Leggere e adatte anche all’allenamento

Ogni auricolare pesa circa 4,3 grammi. La certificazione IP55 protegge gli auricolari da polvere, sudore e spruzzi; la custodia non è impermeabile e va tenuta al riparo dall’acqua. I controlli sugli steli gestiscono riproduzione, chiamate e modalità di ascolto, mentre l’app HUAWEI Audio Connect permette di intervenire sulle impostazioni anche da dispositivi Android di altri marchi.

A 39 euro hanno un rapporto qualità-prezzo notevole

Il prezzo promozionale è l’argomento decisivo. A 39 euro si ottengono ANC, LDAC, multipoint, buona protezione per l’uso sportivo e un’autonomia superiore a quella di molti concorrenti economici. Le dichiarazioni su 52 dB e 80 ore vanno interpretate nelle rispettive condizioni d’uso, ma la dotazione resta convincente anche dopo queste precisazioni. Per chi cerca auricolari completi spendendo poco, questa è una delle offerte più interessanti del momento.

Per valutare alternative nella stessa categoria puoi consultare la guida aggiornata alle migliori cuffie Bluetooth. Prima dell’acquisto controlla che il coupon sia stato applicato e che il totale finale sia quello atteso.