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HUAWEI FreeClip 2 S scendono ancora: gli open-ear in argento costano meno

Foto di Giovan Giuseppe Ferrandino Giovan Giuseppe Ferrandino11 Novembre 2026
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HUAWEI FreeClip 2 S argento indossati a un tavolino affacciato sul mare

Gli HUAWEI FreeClip 2 S erano già interessanti a 199 euro; la nuova promozione abbassa la colorazione Argento a 189 euro invece di 229 euro. Il Blu Profondo risulta invece a 199 euro, quindi la differenza fra le due finiture va riportata correttamente. Qui puoi selezionare Argento e controllare il prezzo finale. Il collegamento è affiliato e un eventuale acquisto sostiene il sito senza costi aggiuntivi.

Controlla HUAWEI FreeClip 2 S Argento

Il formato open-ear privilegia comfort e ambiente

Ogni auricolare pesa circa 5,1 grammi e si aggancia al padiglione tramite il C-bridge, lasciando libero il canale uditivo. È un’impostazione che apprezzo per passeggiate, spostamenti e giornate trascorse tra altre persone, perché permette di mantenere il contatto con ciò che succede intorno. In luoghi rumorosi offre meno isolamento di una in-ear con gommino.

Driver da 10,8 mm e volume adattivo

Il sistema usa un driver a doppia membrana da 10,8 mm e regola il volume in base all’ambiente. Sono presenti equalizzazione personalizzabile e cancellazione del rumore durante le chiamate. La struttura aperta non nasce per produrre la stessa pressione sui bassi delle cuffie chiuse; la scelta va fatta per comodità, consapevolezza dell’ambiente e facilità d’uso.

Nove ore dagli auricolari, 38 con la custodia

Huawei dichiara fino a nove ore di musica con una carica e 38 ore complessive usando la custodia. Le chiamate scendono rispettivamente a sei e 25 ore. La custodia supporta USB-C e ricarica wireless fino a 3 W, ma il cavo USB-C non è incluso nella confezione.

Controlli, resistenza e scelta finale

Bluetooth 6.0, collegamento simultaneo a due dispositivi, tocchi e scorrimento per il volume rendono l’uso quotidiano completo. Gli auricolari hanno certificazione IP57 e la custodia IP54; non sono pensati per nuoto o doccia. A 189 euro la variante Argento raggiunge il prezzo più interessante che ho visto su questa inserzione. Li consiglierei a chi mal sopporta i gommini e vuole ascoltare senza isolarsi completamente.

Per valutare le alternative puoi consultare la guida aggiornata di TuttoApp. Prezzo, venditore, variante e disponibilità possono cambiare dopo la pubblicazione: fa fede il riepilogo mostrato da Amazon al momento dell’ordine.

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Foto di Giovan Giuseppe Ferrandino Giovan Giuseppe Ferrandino11 Novembre 2026
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Foto di Giovan Giuseppe Ferrandino

Giovan Giuseppe Ferrandino

Gio Ferrandino, quarantenne sempre immerso in frenetici e costanti impegni, spesso attirato in un vortice tecnologico che parte dal PC e si conclude al fidato telefonino Android. Esperto di SEO ed e-commerce (lavoro iniziato ormai quindici anni fa a tempo pieno), Tuttoapp-android.com è solo una delle sue creazioni. Techreact.it la prosecuzione dei lavori per allargare lo spettro oltre i dispositivi mobili.

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