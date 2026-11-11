Gli HUAWEI FreeClip 2 S erano già interessanti a 199 euro; la nuova promozione abbassa la colorazione Argento a 189 euro invece di 229 euro. Il Blu Profondo risulta invece a 199 euro, quindi la differenza fra le due finiture va riportata correttamente. Qui puoi selezionare Argento e controllare il prezzo finale. Il collegamento è affiliato e un eventuale acquisto sostiene il sito senza costi aggiuntivi.

Il formato open-ear privilegia comfort e ambiente

Ogni auricolare pesa circa 5,1 grammi e si aggancia al padiglione tramite il C-bridge, lasciando libero il canale uditivo. È un’impostazione che apprezzo per passeggiate, spostamenti e giornate trascorse tra altre persone, perché permette di mantenere il contatto con ciò che succede intorno. In luoghi rumorosi offre meno isolamento di una in-ear con gommino.

Driver da 10,8 mm e volume adattivo

Il sistema usa un driver a doppia membrana da 10,8 mm e regola il volume in base all’ambiente. Sono presenti equalizzazione personalizzabile e cancellazione del rumore durante le chiamate. La struttura aperta non nasce per produrre la stessa pressione sui bassi delle cuffie chiuse; la scelta va fatta per comodità, consapevolezza dell’ambiente e facilità d’uso.

Nove ore dagli auricolari, 38 con la custodia

Huawei dichiara fino a nove ore di musica con una carica e 38 ore complessive usando la custodia. Le chiamate scendono rispettivamente a sei e 25 ore. La custodia supporta USB-C e ricarica wireless fino a 3 W, ma il cavo USB-C non è incluso nella confezione.

Controlli, resistenza e scelta finale

Bluetooth 6.0, collegamento simultaneo a due dispositivi, tocchi e scorrimento per il volume rendono l’uso quotidiano completo. Gli auricolari hanno certificazione IP57 e la custodia IP54; non sono pensati per nuoto o doccia. A 189 euro la variante Argento raggiunge il prezzo più interessante che ho visto su questa inserzione. Li consiglierei a chi mal sopporta i gommini e vuole ascoltare senza isolarsi completamente.

Per valutare le alternative puoi consultare la guida aggiornata di TuttoApp. Prezzo, venditore, variante e disponibilità possono cambiare dopo la pubblicazione: fa fede il riepilogo mostrato da Amazon al momento dell’ordine.