Il HUAWEI MatePad 11.5 S 2026 con 12 GB di RAM e 256 GB è disponibile a 329 euro. È un prezzo interessante per un tablet con schermo 2.8K fino a 144 Hz e batteria da 8.800 mAh, ma bisogna distinguere questa offerta dai bundle più costosi: qui va controllata con attenzione l’eventuale presenza di tastiera e penna. Vedi HUAWEI MatePad 11.5 S 2026 su Amazon.

Il display è il motivo principale per sceglierlo

Il pannello da 11,5 pollici offre una risoluzione di 2800 × 1840 pixel e frequenza adattiva tra 30 e 144 Hz. Il formato è comodo per documenti, siti web, video e lettura, mentre l’elevata frequenza rende più fluido lo scorrimento e può migliorare la sensazione durante la scrittura con uno stilo compatibile.

Esistono varianti con finitura PaperMatte e varianti standard: la pagina dell’offerta va letta bene perché il trattamento dello schermo incide su riflessi e sensazione della penna. Non darei per scontato che una fotografia promozionale identifichi esattamente il modello nel carrello.

12 GB di RAM sono tanti per un tablet

La configurazione 12/256 GB offre un margine abbondante per il multitasking e per conservare file offline. Il chip Kirin T92C è adeguato a produttività, navigazione e intrattenimento; chi cerca soprattutto giochi 3D molto pesanti dovrebbe comunque confrontare le prestazioni con tablet dotati di Snapdragon di fascia alta.

La batteria da 8.800 mAh supporta la ricarica a 40 W. Il peso di circa 515 grammi è coerente con la categoria e i quattro altoparlanti aiutano nella visione di film e nelle videochiamate. La porta USB 3.0 è un vantaggio per trasferire file più rapidamente rispetto a molti tablet economici.

HarmonyOS e servizi Google: il punto da conoscere

MatePad utilizza HarmonyOS e non offre in modo nativo il classico pacchetto Google presente sui tablet Android certificati. Molte esigenze possono essere soddisfatte via browser, AppGallery o soluzioni alternative, ma l’esperienza non è identica. Chi dipende da Google Drive, Classroom, app aziendali o servizi con requisiti specifici dovrebbe verificare prima il proprio flusso di lavoro.

Non è necessariamente un limite per tutti: per video, navigazione, lettura, note e applicazioni disponibili nello store Huawei l’esperienza può essere molto valida. Va però scelto consapevolmente, non scoprendo la differenza dopo l’acquisto.

Occhio al contenuto della confezione

A 329 euro questa offerta sembra riferirsi principalmente al tablet. Tastiera e M-Pencil possono cambiare completamente il valore del pacchetto, ma non vanno considerate incluse se non sono elencate espressamente nella variante selezionata. È anche il motivo per cui il prezzo non va confrontato direttamente con bundle da oltre 400 euro.

Per chi vuole soprattutto uno schermo di qualità, molta RAM e buona autonomia, il rapporto tra dotazione e prezzo è convincente. Per sostituire davvero un portatile, invece, bisogna sommare gli accessori e valutare la compatibilità software.

Come lo userei in mobilità

Per studio e lavoro leggero sfrutterei la modalità a finestre affiancate, una tastiera Bluetooth e la sincronizzazione dei file con il servizio scelto. Il display ad alta risoluzione è particolarmente adatto a PDF, riviste e annotazioni. La frequenza a 144 Hz può essere lasciata adattiva per non consumare batteria inutilmente quando l’immagine è statica.

Per la scrittura a mano serve una penna compatibile e l’esperienza migliore si ottiene con gli accessori Huawei previsti per questa generazione. Acquistare uno stilo generico economico può significare rinunciare a sensibilità, rifiuto del palmo e precisione. Anche qui il prezzo del tablet è soltanto una parte del costo di una postazione completa.

Prezzo e disponibilità

Al momento della verifica, HUAWEI MatePad 11.5 S 2026 costa 329,00 euro invece di 381,80 euro. Prezzi, coupon e disponibilità possono cambiare senza preavviso: prima dell’acquisto consiglio di controllare importo finale, variante selezionata e venditore direttamente nella pagina Amazon.