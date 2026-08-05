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HUAWEI Pura 80 Pro torna al minimo storico: il cameraphone rosso con sensore da 1 pollice scende ad un prezzo accessibile

Foto di Giovan Giuseppe Ferrandino Giovan Giuseppe Ferrandino5 Agosto 2026
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HUAWEI Pura 80 Pro nella colorazione Rosso smaltato, con 12 GB di RAM e 512 GB di memoria.

Il HUAWEI Pura 80 Pro rosso smaltato torna a 808,83 euro, il prezzo più basso osservato finora su Amazon. È un modello che merita attenzione soprattutto per il comparto fotografico: nella nostra guida agli smartphone con la migliore fotocamera spiego spesso quanto contino sensore, ottiche e software ben più del semplice numero di megapixel, e qui la base tecnica è davvero ambiziosa.

La versione 12/512 GB del Pura 80 Pro costa oggi 808,83 euro su Amazon. Il prodotto risulta venduto e spedito dalla stessa Amazon, un dettaglio che considero importante su un acquisto da oltre 800 euro.

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Il prezzo è tornato nel punto giusto

Lo storico racconta bene il calo: il listino è partito da 1.099 euro, il telefono ha trascorso parecchio tempo fra 849 e 899 euro e ora è di nuovo sceso poco sopra quota 808 euro. Il taglio è sostanzioso: rispetto al listino iniziale restano in tasca circa 290 euro.

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L’andamento del prezzo mostra il ritorno di HUAWEI Pura 80 Pro al minimo storico su Amazon.

La fotocamera da un pollice è il motivo per guardarlo

La fotocamera principale utilizza un sensore da un pollice da 50 MP, apertura variabile f/1.6-f/4.0 e stabilizzazione ottica. Huawei affianca una ultra-grandangolare da 40 MP e un teleobiettivo macro da 48 MP con OIS, zoom ottico 4x e messa a fuoco ravvicinata. È una dotazione pensata per chi vuole fotografare davvero, non per riempire la scocca di sensori secondari poco utili.

Quando cucino e un piatto viene come speravo, finisco quasi sempre per fotografarlo prima ancora di sedermi. In quelle situazioni un buon telemacro è molto più interessante di quanto sembri sulla scheda tecnica: permette di isolare un dettaglio, avvicinarsi alla consistenza del cibo e tenere il telefono lontano dal piatto. Lo stesso vale per fiori, oggetti, piccoli particolari durante un viaggio o un borgo.

Il resto del telefono segue la stessa impostazione da top di gamma: display LTPO OLED da 6,8 pollici e 120 Hz, 512 GB di memoria, batteria da 5.170 mAh, ricarica cablata da 100 W e wireless da 80 W. Il rosso smaltato, poi, ha una personalità che manca a tanti telefoni grigi e neri usciti negli ultimi anni.

Prima dell’acquisto controllerei le applicazioni

Io uso Android ogni giorno e qui farei una verifica molto concreta prima di premere “acquista”. Il Pura 80 Pro europeo arriva con EMUI 15 e AppGallery: i servizi Google e il Play Store non sono preinstallati come su Samsung, Motorola o Google Pixel. Esistono metodi alternativi per accedere a molte app, ma l’esperienza non è identica e la compatibilità può cambiare.

Controllerei quindi una per una le applicazioni indispensabili: banca, identità digitale, pagamenti, Android Auto, smartwatch e servizi usati per lavoro. Se il tuo ecosistema è già compatibile, il prezzo attuale rende il Pura 80 Pro molto più convincente; se dipendi da Google senza voler gestire soluzioni intermedie, questo aspetto pesa più di qualsiasi specifica fotografica.

Scheda tecnica di HUAWEI Pura 80 Pro

CaratteristicaSpecifica
DisplayLTPO OLED da 6,8 pollici, 2848 × 1276 pixel, 460 ppi
Frequenza di aggiornamentoAdattiva da 1 a 120 Hz
Memoria12 GB di RAM e 512 GB di archiviazione
Fotocamera principale50 MP, sensore da 1 pollice, apertura variabile f/1.6-f/4.0, OIS
Ultra-grandangolare40 MP, f/2.2
Teleobiettivo macro48 MP, f/2.1, OIS, zoom ottico 4x
Zoom digitaleFino a 100x
Fotocamera frontale13 MP, f/2.0
VideoRegistrazione fino al 4K
Batteria5.170 mAh
Ricarica100 W cablata e 80 W wireless con accessori compatibili
ResistenzaCertificazioni IP68 e IP69
Connettività5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.2, NFC, USB-C, GPS dual-band
Sistema operativoEMUI 15.0
Dimensioni163 × 76,1 × 8,3 mm
PesoCirca 219 grammi

Specifiche verificate sulla scheda tecnica ufficiale HUAWEI. Disponibilità di funzioni e servizi può variare in base al mercato.

A 808 euro lo sceglierei per fotografie e design

Il minimo storico non cancella il compromesso software, però cambia parecchio il giudizio sul prezzo. A 808,83 euro si portano a casa 512 GB, un comparto fotografico fuori dal comune, ricariche molto rapide e una costruzione riconoscibile al primo sguardo. Per chi mette la fotocamera davanti a tutto e ha già verificato le proprie app, è tornato il momento giusto per valutarlo.

HUAWEI Pura 80 Pro Smartphone 12GB+512GB, Fotocamera Ultra Lighting da...
HUAWEI Pura 80 Pro Smartphone 12GB+512GB, Fotocamera Ultra Lighting da...
  • Fotocamera Ultra Lighting da 1 pollice: Il sensore da 1 pollice...
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Foto di Giovan Giuseppe Ferrandino Giovan Giuseppe Ferrandino5 Agosto 2026
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Foto di Giovan Giuseppe Ferrandino

Giovan Giuseppe Ferrandino

Gio Ferrandino, quarantenne sempre immerso in frenetici e costanti impegni, spesso attirato in un vortice tecnologico che parte dal PC e si conclude al fidato telefonino Android. Esperto di SEO ed e-commerce (lavoro iniziato ormai quindici anni fa a tempo pieno), Tuttoapp-android.com è solo una delle sue creazioni. Techreact.it la prosecuzione dei lavori per allargare lo spettro oltre i dispositivi mobili.

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