HUAWEI Pura 80 Pro torna al minimo storico: il cameraphone rosso con sensore da 1 pollice scende ad un prezzo accessibile

HUAWEI Pura 80 Pro nella colorazione Rosso smaltato, con 12 GB di RAM e 512 GB di memoria.

Il HUAWEI Pura 80 Pro rosso smaltato torna a 808,83 euro, il prezzo più basso osservato finora su Amazon. È un modello che merita attenzione soprattutto per il comparto fotografico: nella nostra guida agli smartphone con la migliore fotocamera spiego spesso quanto contino sensore, ottiche e software ben più del semplice numero di megapixel, e qui la base tecnica è davvero ambiziosa.

La versione 12/512 GB del Pura 80 Pro costa oggi 808,83 euro su Amazon. Il prodotto risulta venduto e spedito dalla stessa Amazon, un dettaglio che considero importante su un acquisto da oltre 800 euro.

Il prezzo è tornato nel punto giusto

Lo storico racconta bene il calo: il listino è partito da 1.099 euro, il telefono ha trascorso parecchio tempo fra 849 e 899 euro e ora è di nuovo sceso poco sopra quota 808 euro. Il taglio è sostanzioso: rispetto al listino iniziale restano in tasca circa 290 euro.

L’andamento del prezzo mostra il ritorno di HUAWEI Pura 80 Pro al minimo storico su Amazon.

La fotocamera da un pollice è il motivo per guardarlo

La fotocamera principale utilizza un sensore da un pollice da 50 MP, apertura variabile f/1.6-f/4.0 e stabilizzazione ottica. Huawei affianca una ultra-grandangolare da 40 MP e un teleobiettivo macro da 48 MP con OIS, zoom ottico 4x e messa a fuoco ravvicinata. È una dotazione pensata per chi vuole fotografare davvero, non per riempire la scocca di sensori secondari poco utili.

Quando cucino e un piatto viene come speravo, finisco quasi sempre per fotografarlo prima ancora di sedermi. In quelle situazioni un buon telemacro è molto più interessante di quanto sembri sulla scheda tecnica: permette di isolare un dettaglio, avvicinarsi alla consistenza del cibo e tenere il telefono lontano dal piatto. Lo stesso vale per fiori, oggetti, piccoli particolari durante un viaggio o un borgo.

Il resto del telefono segue la stessa impostazione da top di gamma: display LTPO OLED da 6,8 pollici e 120 Hz, 512 GB di memoria, batteria da 5.170 mAh, ricarica cablata da 100 W e wireless da 80 W. Il rosso smaltato, poi, ha una personalità che manca a tanti telefoni grigi e neri usciti negli ultimi anni.

Prima dell’acquisto controllerei le applicazioni

Io uso Android ogni giorno e qui farei una verifica molto concreta prima di premere “acquista”. Il Pura 80 Pro europeo arriva con EMUI 15 e AppGallery: i servizi Google e il Play Store non sono preinstallati come su Samsung, Motorola o Google Pixel. Esistono metodi alternativi per accedere a molte app, ma l’esperienza non è identica e la compatibilità può cambiare.

Controllerei quindi una per una le applicazioni indispensabili: banca, identità digitale, pagamenti, Android Auto, smartwatch e servizi usati per lavoro. Se il tuo ecosistema è già compatibile, il prezzo attuale rende il Pura 80 Pro molto più convincente; se dipendi da Google senza voler gestire soluzioni intermedie, questo aspetto pesa più di qualsiasi specifica fotografica.

Scheda tecnica di HUAWEI Pura 80 Pro

Caratteristica Specifica Display LTPO OLED da 6,8 pollici, 2848 × 1276 pixel, 460 ppi Frequenza di aggiornamento Adattiva da 1 a 120 Hz Memoria 12 GB di RAM e 512 GB di archiviazione Fotocamera principale 50 MP, sensore da 1 pollice, apertura variabile f/1.6-f/4.0, OIS Ultra-grandangolare 40 MP, f/2.2 Teleobiettivo macro 48 MP, f/2.1, OIS, zoom ottico 4x Zoom digitale Fino a 100x Fotocamera frontale 13 MP, f/2.0 Video Registrazione fino al 4K Batteria 5.170 mAh Ricarica 100 W cablata e 80 W wireless con accessori compatibili Resistenza Certificazioni IP68 e IP69 Connettività 5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.2, NFC, USB-C, GPS dual-band Sistema operativo EMUI 15.0 Dimensioni 163 × 76,1 × 8,3 mm Peso Circa 219 grammi

Specifiche verificate sulla scheda tecnica ufficiale HUAWEI. Disponibilità di funzioni e servizi può variare in base al mercato.

A 808 euro lo sceglierei per fotografie e design

Il minimo storico non cancella il compromesso software, però cambia parecchio il giudizio sul prezzo. A 808,83 euro si portano a casa 512 GB, un comparto fotografico fuori dal comune, ricariche molto rapide e una costruzione riconoscibile al primo sguardo. Per chi mette la fotocamera davanti a tutto e ha già verificato le proprie app, è tornato il momento giusto per valutarlo.