Ho controllato la variante indicata, il prezzo e il venditore effettivo prima di preparare l’articolo. La promozione porta il modello a 99 euro invece di 169 euro. Qui puoi verificare prezzo e disponibilità. Il collegamento è affiliato quando porta ad Amazon; il prezzo finale non cambia.

Un prezzo che cambia la fascia

A 99 euro il Watch Fit 4 costa 70 euro meno del listino e torna al minimo rilevato su Amazon. La promozione verificata riguarda la configurazione collegata; colore, venditore e consegna vanno ricontrollati prima dell’ordine, perché il selettore può cambiare il totale.

Sottile e facile da tenere al polso

La cassa in alluminio misura circa 9,5 millimetri e pesa 27 grammi senza cinturino. Il display AMOLED da 1,82 pollici arriva a 2.000 nit dichiarati, un dato utile all’aperto. È la combinazione che cerco in un orologio da indossare anche di notte: leggerezza, schermo leggibile e comandi immediati.

Sport, salute e limiti da ricordare

Il GPS integrato registra gli allenamenti all’aperto senza dipendere sempre dal telefono. Battito, sonno, stress e ossigenazione aiutano a osservare le abitudini, ma non sostituiscono un dispositivo medico. Huawei dichiara fino a 10 giorni di autonomia; notifiche, GPS e display sempre attivo riducono il dato reale.

Per chi ha senso

Lo consiglierei a chi vuole più schermo di una smartband senza passare a un Wear OS da ricaricare spesso. Compatibilità e risposte alle notifiche cambiano tra Android e iPhone, quindi verificherei le funzioni importanti prima dell’acquisto.

Per confrontare questo modello con alternative della stessa categoria puoi consultare la guida aggiornata di TuttoApp. Prezzo e disponibilità possono cambiare dopo la pubblicazione: fa fede il riepilogo mostrato dal venditore al momento dell’ordine.