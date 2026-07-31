Huawei Watch GT 5 scende a 130,99 euro: ora è molto più interessante

HUAWEI WATCH GT 5 da 46 mm costa 130,99 euro su Amazon. Questa volta non c’è un’offerta a tempo da inseguire e non bisogna ricordarsi di spuntare un coupon: è sceso il prezzo di vendita. La differenza può sembrare sottile, ma per chi arriva sull’articolo tra qualche ora è utile sapere esattamente che cosa sta acquistando e a quali condizioni.

La versione interessata è quella nera con cinturino in fluoroelastomero, venduta e spedita da Amazon. A 130,99 euro entra in una fascia nella quale lo trovo molto convincente, soprattutto se cerchi un orologio bello da portare tutti i giorni, capace di seguire l’attività sportiva e con un’autonomia che non obbliga a cercare il caricatore ogni sera.

Il prezzo è cambiato, e cambia anche il giudizio

Amazon mostra ancora un prezzo consigliato di 249 euro. Il conto, quindi, è semplice: oggi servono 118,01 euro in meno. Non userei però quella cifra come unico motivo per comprarlo; mi interessa di più il fatto che a poco più di 130 euro si porti a casa un modello completo, ancora attuale e costruito meglio di parecchi smartwatch economici.

Ci sono prodotti che diventano più facili da consigliare quando il loro prezzo si assesta. Questo è uno di quei casi.

Al polso sembra un orologio, non un piccolo telefono

Il quadrante AMOLED da 1,43 pollici ha una risoluzione di 466 × 466 pixel e la cassa frontale è in acciaio inossidabile. Huawei ha lavorato bene sulle proporzioni: la ghiera sfaccettata e la corona girevole gli danno un aspetto riconoscibile, mentre il nero rende semplice abbinarlo tanto a una polo quanto a una felpa. Da quando ho abbandonato giacca e cravatta nella vita di tutti i giorni, apprezzo parecchio gli oggetti che funzionano senza chiedermi di cambiare stile.

Va considerata la misura. La cassa è larga 45,8 mm, pesa circa 48 grammi senza cinturino ed è indicata per polsi da 140 a 210 mm: su un polso piccolo il 46 mm si fa vedere. Se preferisci qualcosa di discreto, la versione da 41 mm resta la scelta più sensata.

Ho testato personalmente questo smartwatch Huawei, in una giornata tipo lontano da casa con diversi stress test dove ho tenuto lo smartwatch sempre operativo con quante più funzioni è possibile (nella foto io che faccio l’osservatore durante una partita di un collega arbitro). L’esperienza quotidiana è stata più che buona.

Quattordici giorni sono il dato massimo (da scheda tecnica); nove sono più realistici

Huawei dichiara fino a 14 giorni con un utilizzo leggero, 9 giorni nell’uso tipico e circa 5 giorni lasciando attivo l’Always On Display. È un modo più onesto di leggere l’autonomia rispetto al fermarsi al numero stampato sulla confezione. Anche mettendo in conto notifiche, monitoraggio continuo e qualche allenamento, la distanza da uno smartwatch da ricaricare ogni giorno resta notevole.

Quando vado a osservare una partita delle categorie giovanili trascorro parecchio tempo tra spostamenti, gradinate e bordo campo. In situazioni del genere voglio poter controllare l’attività e leggere una notifica senza chiedermi quanta batteria sia rimasta. Per me l’autonomia lunga è una comodità concreta, non una voce da scheda tecnica.

Personalmente non amo l’idea di dover pensare a troppi dispositivi: già ho Macbook, smartphone ed auricolari cui pensare. Siamo sempre più presi da tutti questi dispositivi.

Corsa, bici e GPS: qui Huawei ha messo sostanza

Il Watch GT 5 usa un sistema GNSS a doppia banda e supporta GPS, Galileo, GLONASS, BeiDou e QZSS. Per corsa ed escursioni può mostrare percorsi e navigazione al polso; la modalità dedicata alla corsa analizza anche parametri come oscillazione verticale e tempo di contatto con il suolo. Chi pedala può affiancare i dati dell’orologio a quelli dello smartphone e collegare sensori compatibili, compreso un misuratore di potenza.

Le modalità di allenamento sono oltre cento. Non le userai tutte, probabilmente, ma passeggiata, corsa, bici, nuoto e attività più comuni sono trattate con una profondità che distingue questo modello dai tanti orologi economici pieni di modalità nominali.

I dati sulla salute vanno letti con buon senso

Il sistema TruSense raccoglie frequenza cardiaca, saturazione dell’ossigeno, sonno, stress e temperatura cutanea attraverso il gruppo di sensori integrato. Nell’app Huawei Health ritrovi grafici e tendenze, utili per capire se ti stai muovendo con continuità o se hai riposato peggio del solito.

Avendo un ginocchio che ogni tanto si fa sentire, guardo con più interesse la regolarità delle passeggiate e il recupero che il record di un singolo giorno. È così che, secondo me, uno smartwatch diventa davvero utile. Resta un dispositivo di benessere: i valori non sostituiscono una visita o uno strumento medico.

Se vuoi confrontare precisione, autonomia e funzioni con altri modelli, sul sito trovi sia la guida ai migliori smartwatch Android sia la selezione dei migliori smartwatch con cardiofrequenzimetro. Sono due confronti più utili di una lista di offerte destinate a scadere.

Le funzioni smart e il limite da conoscere

Dal polso puoi rispondere alle chiamate Bluetooth grazie a microfono e altoparlante, leggere le notifiche e usare le risposte rapide nei contesti supportati. Funziona con Android 9 o versioni successive e con iOS 13 o versioni successive, tramite Huawei Health. La ricarica è wireless, mentre la resistenza dichiarata è 5 ATM e IP69K.

Il limite è chiaro: non usa Wear OS. La scelta di applicazioni installabili e l’integrazione con alcuni servizi sono più ristrette rispetto a un Galaxy Watch o a un Pixel Watch; con iPhone, inoltre, alcune funzioni possono essere meno estese. In cambio si ottengono semplicità e un’autonomia nettamente superiore. Se per te contano pagamenti, app di terze parti o servizi molto specifici, controlla prima che siano disponibili in Italia sul tuo telefono.

Scheda tecnica di HUAWEI WATCH GT 5 46 mm

Modello HUAWEI WATCH GT 5 46 mm, Classic Nero Display AMOLED a colori da 1,43″, 466 × 466 pixel, 326 ppi Dimensioni 45,8 × 45,8 × 10,7 mm Peso Circa 48 g, cinturino escluso Materiali Cassa frontale in acciaio inossidabile; fondo in composito rinforzato con fibra Cinturino Fluoroelastomero nero; polsi da 140 a 210 mm Posizionamento GNSS dual-band L1/L5: GPS, Galileo, BeiDou, QZSS e GLONASS su L1 Sensori Accelerometro, giroscopio, magnetometro, sensore ottico cardiaco, barometro, temperatura e luce ambientale Connettività Bluetooth 5.2 BR + BLE, NFC; microfono e altoparlante Autonomia dichiarata Fino a 14 giorni; circa 9 giorni nell’uso tipico; fino a 5 giorni con AOD Ricarica Wireless; base di ricarica inclusa Resistenza 5 ATM e IP69K Compatibilità Android 9.0 o successivo; iOS 13.0 o successivo

Le specifiche sono state verificate sulla scheda tecnica ufficiale Huawei; prezzo e condizioni di vendita fanno riferimento alla pagina Amazon del modello nero da 46 mm.

Le funzioni di monitoraggio sono pensate per il benessere personale e non costituiscono diagnosi medica. Compatibilità e disponibilità di pagamenti, risposte e servizi possono variare in base a smartphone, sistema operativo e Paese.

A 130,99 euro lo prenderei in seria considerazione

È il prezzo a rendere questo Watch GT 5 particolarmente centrato: display curato, costruzione solida, GPS dual-band, chiamate al polso e una batteria che può coprire gran parte di una settimana anche con un uso intenso. La misura da 46 mm e l’ecosistema chiuso vanno valutati prima dell’acquisto; se entrambi ti stanno bene, 130,99 euro sono una richiesta molto equilibrata per ciò che offre.