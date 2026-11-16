News

HyperX Cloud Earbuds III S a 39,99 euro: USB-C, microfono MEMS e due colori in offerta

Foto di Giovan Giuseppe Ferrandino Giovan Giuseppe Ferrandino16 Novembre 2026
0 1 minuto per la lettura
Non perderti news, guide e recensioni Segui gratuitamente TuttoApp su Google Discover
Auricolari gaming USB-C rossi e neri con custodia

Gli HyperX Cloud Earbuds III S rossi e la versione nera costano entrambi 39,99 euro. Lo sconto indicato è del 18% sul rosso e del 9% sul nero: il prezzo finale è lo stesso, quindi sceglierei semplicemente il colore preferito verificando venditore e tempi di consegna.

Vedi HyperX Cloud Earbuds III S su Amazon

Auricolari cablati per chi non vuole una cuffia ingombrante

I driver dinamici da 14 mm sono inseriti in un corpo compatto, più facile da portare in giro rispetto a una cuffia over-ear. HyperX include gommini in quattro misure, dalla XS alla L, e una custodia. La tenuta corretta è fondamentale: cambia sia il comfort sia la quantità di bassi percepita.

La connessione USB-C evita adattatori sui dispositivi moderni e integra l’elaborazione surround. Nella confezione è prevista anche una prolunga da USB-C a USB-A, utile sui PC desktop. Prima dell’acquisto controllerei comunque la compatibilità del proprio smartphone o della console: la presenza fisica della porta non garantisce tutte le funzioni su ogni dispositivo.

Microfono MEMS e comandi sul cavo

Il microfono omnidirezionale MEMS è pensato per chat vocali e chiamate. I controlli in linea consentono di gestire volume, riproduzione e mute senza aprire un’app. Per comunicare in gioco sono una soluzione pratica; per streaming o registrazioni resta migliore un microfono dedicato.

  • driver da 14 mm;
  • porta USB-C con adattatore/prolunga USB-A;
  • quattro misure di gommini;
  • custodia da trasporto inclusa.

A 39,99 euro hanno senso soprattutto in mobilità

Le sceglierei per Steam Deck, notebook, smartphone compatibili e sessioni di gioco fuori casa. Chi gioca molte ore potrebbe trovare più comoda una cuffia circumaurale, mentre chi vuole isolamento attivo deve guardare a veri auricolari ANC.

Le due varianti usano ASIN differenti e le percentuali di sconto non coincidono. Controllerei colore e prezzo nel carrello: la promozione è annunciata fino al 30 novembre, ma può terminare prima.

Offerta
HyperX Cloud Earbuds III S, Auricolari USB cablate, Rosso | Multipiattaforma...
HyperX Cloud Earbuds III S, Auricolari USB cablate, Rosso | Multipiattaforma...
  • COMFORT TOTALE: Gommini in silicone disponibili in 4 misure...
  • AUDIO SURROUND VIRTUALE A BASSA LATENZA: Individua passi...
  • DRIVER HYPERX DA 14 MM: Bassi potenti e alti nitidi per gaming...
59,99 EUR −20,00 EUR 39,99 EUR
Vedi offerta su Amazon Prezzo aggiornato il giorno 16-11-2026, immagini tratte da Amazon tramite API, link verso il partner Amazon
Offerta
HyperX Cloud Earbuds III S, Auricolari USB cablate, Nero | Multipiattaforma...
HyperX Cloud Earbuds III S, Auricolari USB cablate, Nero | Multipiattaforma...
  • COMFORT TOTALE: Gommini in silicone disponibili in 4 misure...
  • AUDIO SURROUND VIRTUALE A BASSA LATENZA: Individua passi...
  • DRIVER HYPERX DA 14,3 MM: Bassi potenti e alti nitidi per gaming...
59,99 EUR −20,00 EUR 39,99 EUR
Vedi offerta su Amazon Prezzo aggiornato il giorno 16-11-2026, immagini tratte da Amazon tramite API, link verso il partner Amazon
Seguici su: Google Discover Telegram: Offerte Selezionate Instagram FB
Foto di Giovan Giuseppe Ferrandino Giovan Giuseppe Ferrandino16 Novembre 2026
0 1 minuto per la lettura
Foto di Giovan Giuseppe Ferrandino

Giovan Giuseppe Ferrandino

Gio Ferrandino, quarantenne sempre immerso in frenetici e costanti impegni, spesso attirato in un vortice tecnologico che parte dal PC e si conclude al fidato telefonino Android. Esperto di SEO ed e-commerce (lavoro iniziato ormai quindici anni fa a tempo pieno), Tuttoapp-android.com è solo una delle sue creazioni. Techreact.it la prosecuzione dei lavori per allargare lo spettro oltre i dispositivi mobili.

Articoli correlati

Adattatore WityEye collegato alla porta USB di un’auto con Android Auto sul display

WityEye porta CarPlay e Android Auto wireless in auto a 39,99 euro

17 Ottobre 2026
Soundcore Q20i bianche appoggiate su una vera scrivania da studio

Soundcore Q20i tornano in offerta: ANC e 60 ore per studio e viaggio

11 Novembre 2026

OxygenOS 3.5.3 disponibile per OnePlus 3

29 Settembre 2016
Bose dimezza il prezzo degli auricolari USB-C con cancellazione del rumore

Bose dimezza il prezzo degli auricolari USB-C con cancellazione del rumore

28 Ottobre 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Tuttoapp ©2013-2026 | Gio Ferrandino P.IVA IT08359501213 | In qualità di Affiliato Amazon ricevo un guadagno dagli acquisti idonei
Pulsante per tornare all'inizio