Gli HyperX Cloud Earbuds III S rossi e la versione nera costano entrambi 39,99 euro. Lo sconto indicato è del 18% sul rosso e del 9% sul nero: il prezzo finale è lo stesso, quindi sceglierei semplicemente il colore preferito verificando venditore e tempi di consegna.

Auricolari cablati per chi non vuole una cuffia ingombrante

I driver dinamici da 14 mm sono inseriti in un corpo compatto, più facile da portare in giro rispetto a una cuffia over-ear. HyperX include gommini in quattro misure, dalla XS alla L, e una custodia. La tenuta corretta è fondamentale: cambia sia il comfort sia la quantità di bassi percepita.

La connessione USB-C evita adattatori sui dispositivi moderni e integra l’elaborazione surround. Nella confezione è prevista anche una prolunga da USB-C a USB-A, utile sui PC desktop. Prima dell’acquisto controllerei comunque la compatibilità del proprio smartphone o della console: la presenza fisica della porta non garantisce tutte le funzioni su ogni dispositivo.

Microfono MEMS e comandi sul cavo

Il microfono omnidirezionale MEMS è pensato per chat vocali e chiamate. I controlli in linea consentono di gestire volume, riproduzione e mute senza aprire un’app. Per comunicare in gioco sono una soluzione pratica; per streaming o registrazioni resta migliore un microfono dedicato.

driver da 14 mm;

porta USB-C con adattatore/prolunga USB-A;

quattro misure di gommini;

custodia da trasporto inclusa.

A 39,99 euro hanno senso soprattutto in mobilità

Le sceglierei per Steam Deck, notebook, smartphone compatibili e sessioni di gioco fuori casa. Chi gioca molte ore potrebbe trovare più comoda una cuffia circumaurale, mentre chi vuole isolamento attivo deve guardare a veri auricolari ANC.

Le due varianti usano ASIN differenti e le percentuali di sconto non coincidono. Controllerei colore e prezzo nel carrello: la promozione è annunciata fino al 30 novembre, ma può terminare prima.