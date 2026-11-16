Le cuffie gaming cablate hanno ancora un vantaggio molto concreto: si collegano, funzionano e non chiedono di ricordarsi una ricarica. Le HyperX Cloud III nella colorazione bianco e rosa scendono a 46,99 euro per il Black Friday, con uno sconto indicato del 41%. A questa cifra entrano in una fascia affollata, ma con una costruzione e una compatibilità più complete di molti modelli economici.

Driver da 53 mm e una taratura pensata per giocare

HyperX utilizza driver dinamici angolati da 53 mm, progettati per indirizzare il suono in modo più naturale verso l’orecchio. La risposta dichiarata va da 10 Hz a 21 kHz. I numeri da soli non raccontano la qualità, ma la Cloud III nasce con una taratura orientata alla leggibilità di dialoghi, passi ed effetti senza trasformare ogni scena in una massa di bassi.

Su PC è disponibile anche DTS Headphone:X per la spazialità virtuale. Lo considererei un’opzione, non un obbligo: nei giochi competitivi un profilo stereo pulito può risultare più preciso, mentre il surround virtuale può rendere più coinvolgenti titoli cinematografici e film. Vale la pena confrontare i due approcci invece di lasciare attivo tutto per principio.

Jack, USB-C e USB-A: una cuffia per più piattaforme

Il collegamento analogico da 3,5 mm permette di usarle con controller Xbox e PlayStation, Nintendo Switch, smartphone compatibili e altri dispositivi con jack. Per PC, PS5 e sistemi USB si può passare al collegamento digitale USB-C, con adattatore USB-A incluso. È una flessibilità utile, ma resta una cuffia cablata: chi gioca dal divano deve mettere in conto la distanza dal controller o dalla console.

microfono removibile da 10 mm con filtro a rete integrato;

controlli per volume e mute direttamente sul padiglione;

archetto con struttura in alluminio;

cuscinetti in memory foam rivestiti in similpelle;

peso di circa 308 grammi, che sale a circa 320 grammi con il microfono.

La similpelle isola e offre una buona tenuta, ma nelle sessioni lunghe può scaldare più del tessuto. Anche la vestibilità rimane personale: chi porta occhiali o è sensibile alla pressione laterale dovrebbe considerare comfort e ricambi dei padiglioni almeno quanto le specifiche audio.

A 46,99 euro sono facili da consigliare, se il cavo non pesa

Per me il prezzo è il vero punto dell’offerta: sotto i 50 euro si ottengono microfono removibile, doppia modalità di collegamento e una struttura meno fragile di tante cuffie entry level. Non le sceglierei però per musica in mobilità o per una postazione ordinata senza fili. In quel caso la spesa sale, ma cambia anche la libertà d’uso.

Chi vuole confrontare modelli di categorie diverse può consultare la nostra guida alle migliori cuffie. Per una soluzione ancora più essenziale c’è anche l’articolo sulle HyperX Cloud Stinger 3, mentre qui il vantaggio sta soprattutto nella dotazione più completa.

L’offerta riguarda la colorazione bianco e rosa associata all’ASIN indicato. Prezzo e disponibilità possono cambiare senza preavviso: prima dell’ordine controllerei variante e riepilogo finale su Amazon.