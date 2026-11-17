Le HyperX Cloud III cablate in rosa costano 46,99 euro, rispetto ai 79,32 euro indicati. Il ribasso supera il 40%. Qui si può controllare l’offerta.

Un prezzo molto basso per le Cloud III

I driver dinamici da 53 mm sono inseriti in una struttura over-ear chiusa con telaio in alluminio e cuscinetti memory foam. Il microfono unidirezionale è removibile e integra riduzione del rumore.

USB-C, USB-A e jack ampliano la compatibilità

La dotazione consente di collegarle a PC, PlayStation, Xbox, Switch, Mac e dispositivi mobili compatibili. Su Xbox si usa tipicamente il jack del controller, mentre USB-C e adattatore USB-A servono sulle altre piattaforme. Essendo cablate non hanno batteria né latenza radio da gestire.

A chi le consiglierei

Sono indicate per chi gioca a lungo e vuole una cuffia semplice, con microfono staccabile e controlli sul padiglione. Non offrono la libertà del wireless e il colore rosa deve piacere, ma a 46,99 euro il rapporto tra costruzione e versatilità è notevole. Prima di ordinare verificherei proprio la variante cromatica.

Il mio giudizio prima dell’acquisto

Il modello cablato ha un vantaggio spesso sottovalutato: può restare sulla scrivania per anni senza preoccuparsi del degrado della batteria. Il cavo e gli adattatori sono però componenti da conservare bene, perché la compatibilità cambia in base alla piattaforma. Il microfono removibile consente di usarle anche per musica senza l’aspetto da call center.

Per sessioni lunghe valuterei pressione dell’archetto e temperatura dei padiglioni. Il memory foam aiuta, ma il comfort resta soggettivo e una cuffia chiusa può scaldare durante l’estate.

Prezzo e disponibilità sono stati rilevati il 16 novembre 2026 e possono cambiare senza preavviso. Prima del pagamento controllerei sempre variante, venditore, consegna e totale nel carrello.