Le HyperX Cloud III S Wireless bianche, le nere e rosse e le nere scendono tutte a 94,99 euro. Le prime due hanno uno sconto indicato del 14%, la nera del 6%: il prezzo finale identico rende la scelta soprattutto estetica.

Fino a 120 ore con il dongle da 2,4 GHz

HyperX dichiara fino a 120 ore di autonomia nella modalità wireless a 2,4 GHz. È il dato che distingue maggiormente questo modello: significa poter giocare per settimane senza ricaricare continuamente. Con Bluetooth 5.3 l’autonomia può variare in base a volume, codec e dispositivo collegato.

Il dongle offre una connessione a bassa latenza per PC e console compatibili; Bluetooth è più pratico con smartphone e tablet. Non considererei queste cuffie compatibili con Xbox: la piattaforma Microsoft richiede supporto specifico e HyperX non lo indica per questa versione.

Driver da 53 mm e doppio sistema di microfoni

I driver angolati da 53 mm puntano a una resa spaziale ampia. Il microfono ad asta è removibile, mentre microfoni integrati permettono di rispondere rapidamente a una chiamata quando l’asta non è montata. Per le chat di gioco userei comunque il boom dedicato, più vicino alla bocca.

wireless 2,4 GHz e Bluetooth 5.3;

adattatori USB-C e USB-A;

portata dichiarata fino a 20 metri;

ricarica completa indicata in circa 5 ore.

A meno di 100 euro sono molto competitive

Le consiglierei a chi vuole una cuffia unica per PC, PlayStation e dispositivi mobili, con autonomia molto lunga. Chi cerca ANC per viaggiare o piena compatibilità Xbox deve guardare altrove. Anche il peso, vicino a 360 grammi, va considerato nelle sessioni prolungate.

Ogni colore usa un ASIN differente. Prima del pagamento verificherei la variante selezionata e il prezzo nel carrello; la promozione è annunciata fino al 30 novembre salvo esaurimento.