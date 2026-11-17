Le HyperX Cloud MIX 2 costano 81,99 euro, invece di 125,60 euro. Il risparmio indicato è di 43,61 euro. L’offerta Amazon è disponibile qui.

Cuffie ibride per gioco, lavoro e viaggio

Il loro punto di forza è la doppia identità: Bluetooth 5.3 per telefono e lavoro, dongle USB-C 2,4 GHz per giocare con latenza dichiarata fino a 20 ms. Sono presenti ANC ibrida e modalità trasparenza.

Autonomia davvero elevata

In Bluetooth HyperX dichiara fino a 110 ore senza cancellazione e 70 ore con ANC. Con il dongle si scende rispettivamente a 72 e 52 ore. I microfoni sono integrati, quindi l’aspetto resta sobrio fuori casa, ma chi fa streaming può preferire un’asta microfonica dedicata.

Il prezzo le rende particolarmente versatili

Driver da 40 mm, memoria foam, cavo analogico e custodia completano la dotazione. A 81,99 euro sono interessanti per chi vuole un’unica cuffia fra PC, console e smartphone. Controllerei la compatibilità del dongle con il dispositivo specifico e ricorderei che Xbox non compare fra le piattaforme ufficiali principali.

Il mio giudizio prima dell’acquisto

Il design senza microfono ad asta le rende credibili anche in treno o in ufficio. Per le chiamate, però, i microfoni integrati possono soffrire più di un boom vicino alla bocca quando l’ambiente è rumoroso. Chi fa riunioni importanti dovrebbe ascoltare qualche registrazione di prova o mantenere un microfono esterno.

La possibilità di usare anche il cavo da 3,5 mm offre una via d’uscita quando la batteria è scarica. È una versatilità rara a questo prezzo e riduce il rischio di restare senza audio durante un viaggio.

Prezzo e disponibilità sono stati rilevati il 16 novembre 2026 e possono cambiare senza preavviso. Prima del pagamento controllerei sempre variante, venditore, consegna e totale nel carrello.