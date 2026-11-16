Le cuffie gaming più interessanti sono spesso quelle che non sembrano obbligate a restare davanti a una console. Le HyperX Cloud MIX 2 combinano dongle a bassa latenza, Bluetooth e cancellazione attiva del rumore, e per il Black Friday scendono a 81,99 euro con uno sconto indicato del 35%. È una cifra che cambia parecchio il loro rapporto qualità-prezzo.

Dongle per giocare, Bluetooth per tutto il resto

Il piccolo dongle USB-C usa la banda a 2,4 GHz e punta a ridurre la latenza fino a circa 20 ms nelle condizioni previste dal produttore. È la modalità da preferire con PC, PS5, PS4, Nintendo Switch e Steam Deck quando sincronizzazione tra immagine e suono conta davvero. Il Bluetooth 5.3 LE Audio è invece più pratico con smartphone e tablet.

Questa doppia anima è ciò che le distingue da tante cuffie gaming tradizionali. Fuori casa non c’è un microfono a braccio da rimuovere: i microfoni sono integrati e utilizzano riduzione del rumore basata su AI. La postazione resta più pulita, anche se chi registra streaming o chat competitive potrebbe preferire la vicinanza e la costanza di un vero boom mic.

ANC ibrida e modalità Trasparenza

La cancellazione attiva ibrida serve a ridurre rumori continui come ventole, traffico o voci lontane. La modalità Trasparenza fa l’opposto e lascia entrare l’ambiente quando bisogna ascoltare un annuncio o parlare con qualcuno. Non darei per scontato un isolamento da cuffia top di gamma, ma sotto i 100 euro la presenza di entrambe le funzioni rende il pacchetto molto più versatile.

driver dinamici da 40 mm;

peso di circa 270 grammi;

cuscinetti in memory foam con rivestimento in similpelle;

controlli fisici per ascolto, chiamate e modalità del rumore;

dongle USB-C e adattatore di estensione inclusi.

Il peso è ragionevole per cuffie over-ear wireless con ANC. La similpelle aiuta l’isolamento, ma può trattenere calore durante le sessioni più lunghe. Come sempre, forma della testa e pressione dell’archetto contano più di qualunque promessa generica sul comfort.

L’autonomia è uno dei punti forti

HyperX dichiara fino a 110 ore in Bluetooth con cancellazione disattivata e fino a 70 ore con ANC. Tramite dongle si arriva rispettivamente a 72 e 52 ore. Sono dati ottenuti in condizioni controllate e volume, distanza e modalità possono ridurli, ma anche prendendoli con prudenza indicano una cuffia da ricaricare molto meno spesso della media.

A 81,99 euro diventano una proposta trasversale

Io le sceglierei se servono un solo paio di cuffie per gaming, film, musica e viaggio. Il prezzo attuale rende più facile accettare i microfoni integrati e un design meno specializzato rispetto ai modelli con asta. Se invece l’uso è quasi esclusivamente competitivo, una cuffia cablata con microfono dedicato può essere più semplice e costare meno.

Per confrontare alternative ANC e modelli più orientati all’ascolto c’è la nostra guida alle migliori cuffie. Le recenti Razer Barracuda V2 Pro mostrano invece come la stessa idea di cuffia ibrida possa salire verso una fascia molto più costosa.

La promozione è annunciata fino al 30 novembre, salvo variazioni o esaurimento. Prima di pagare controllerei prezzo, venditore e modello nero associato all’ASIN indicato.