Lo stesso nome non significa necessariamente la stessa compatibilità. Le HyperX Cloud Stinger 3 Wireless scendono a 69,99 euro per il Black Friday in due versioni: la CloudX nera per Xbox, scontata del 27%, e la variante bianca per PlayStation, scontata del 15%. Il prezzo coincide, ma prima dell’acquisto sceglierei in base alla console e non al colore.

Xbox o PlayStation: la differenza è nel ricevitore

La CloudX nera è la versione con licenza ufficiale Xbox e supporta i controlli per il bilanciamento tra gioco e chat. È quella che sceglierei per Xbox Series X|S o Xbox One. La variante bianca è invece pensata per PS5 e funziona anche con PC, Mac, Nintendo Switch in modalità compatibile e dispositivi mobili.

Entrambe utilizzano un ricevitore wireless a 2,4 GHz per giocare con latenza ridotta e affiancano il Bluetooth 5.2 per smartphone, tablet e ascolto quotidiano. Questa doppia connessione è più flessibile del solo dongle, ma non va confusa con la riproduzione simultanea da due sorgenti: il punto è poter cambiare modalità a seconda del dispositivo.

80 ore dichiarate e ricarica USB-C

HyperX dichiara almeno 80 ore di autonomia nella modalità a 2,4 GHz, misurate con volume al 50%. È un valore molto alto per una cuffia gaming e riduce il rischio di trovarla scarica proprio quando serve. Il tempo di ricarica indicato è di circa quattro ore e nella confezione è presente il cavo USB-C.

Nell’uso reale volume, distanza, Bluetooth e condizioni della batteria possono cambiare il risultato. Anche dimezzando le aspettative, però, non sarebbe una cuffia da collegare alla presa ogni sera. Per me è uno dei vantaggi più concreti rispetto alla precedente generazione.

Driver da 50 mm e microfono che si silenzia sollevandolo

I driver dinamici da 50 mm puntano a un suono pieno e immediato, adatto a giochi d’azione, dialoghi e chat. Il diametro non garantisce da solo precisione o scena sonora, ma lascia spazio a una resa più corposa rispetto a soluzioni molto compatte. Su PC il software NGENUITY permette di intervenire su alcune impostazioni e sull’audio spaziale compatibile.

peso di circa 280 grammi;

padiglioni chiusi con memory foam e rivestimento in similpelle;

cursori metallici per rinforzare l’archetto;

padiglioni girevoli fino a 90 gradi;

microfono a braccio con funzione mute quando viene sollevato.

La cancellazione del rumore citata nelle specifiche riguarda il microfono, non i padiglioni: queste cuffie non offrono ANC per isolare chi le indossa. L’isolamento è passivo e dipende dalla tenuta dei cuscinetti. Similpelle e design chiuso possono inoltre trattenere calore durante le sessioni più lunghe.

A 69,99 euro il wireless diventa più facile da scegliere

Rispetto alle Cloud Stinger 3 cablate, qui si spendono circa 25 euro in più per libertà di movimento, Bluetooth e batteria molto più capiente. Per me è un sovrapprezzo sensato se si gioca spesso dal divano o si vuole usare la stessa cuffia anche con il telefono. Se il cavo non disturba, la versione cablata rimane più semplice e non richiede mai ricarica.

Per confrontare comfort, ANC e modelli più adatti alla musica resta utile la nostra guida alle migliori cuffie. Qui la decisione finale è più semplice: nero per Xbox, bianco per PlayStation, senza affidarsi soltanto alla foto principale.

Le promozioni sono annunciate fino al 30 novembre, salvo variazioni o esaurimento. Prima di pagare controllerei ASIN, piattaforma indicata, colore, venditore e prezzo finale.