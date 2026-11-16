News

HyperX QuadCast 2 Frost a 97,99 euro: quattro diagrammi e audio a 96 kHz

Foto di Giovan Giuseppe Ferrandino Giovan Giuseppe Ferrandino16 Novembre 2026
0 1 minuto per la lettura
Non perderti news, guide e recensioni Segui gratuitamente TuttoApp su Google Discover
Microfono USB bianco illuminato su una scrivania

Il HyperX QuadCast 2 Frost scende a 97,99 euro, con uno sconto indicato del 14%. È la versione bianca del microfono USB HyperX e, sotto i 100 euro, offre una dotazione interessante per podcast, streaming e registrazioni con più persone.

Vedi HyperX QuadCast 2 Frost su Amazon

Quattro diagrammi polari cambiano il modo di usarlo

Le tre capsule da 14 mm consentono di selezionare cardioide, omnidirezionale, bidirezionale e stereo. Per una singola voce userei il cardioide; l’omnidirezionale raccoglie un tavolo intero, il bidirezionale è utile per interviste faccia a faccia e lo stereo può funzionare con strumenti o contenuti più ambientali.

La conversione arriva a 24 bit/96 kHz, un valore più che adeguato per la pubblicazione online. Il collegamento USB-C semplifica l’installazione, mentre l’uscita da 3,5 mm permette il monitoraggio diretto in cuffia.

Supporto antiurto e controlli immediati

Il supporto elastico integrato prova a isolare il microfono da vibrazioni e colpi alla scrivania. Il comando di mute è facilmente raggiungibile e l’illuminazione blu segnala lo stato. La qualità finale dipende comunque da distanza, guadagno e acustica della stanza: avvicinarsi al microfono riduce la necessità di alzare troppo il livello.

  • quattro diagrammi selezionabili;
  • risoluzione massima 24 bit/96 kHz;
  • USB-C e uscita cuffie da 3,5 mm;
  • supporto antiurto e adattatore per braccio.

Meglio del microfono della cuffia, ma non è leggerissimo

Il peso complessivo con supporto supera gli 800 grammi: sulla scrivania aumenta la stabilità, mentre per montarlo su un braccio serve verificare la portata. Lo consiglierei a chi vuole versatilità senza passare a interfaccia audio e cavi XLR.

A 97,99 euro è una delle offerte più equilibrate della lista. La promozione è prevista fino al 30 novembre, ma prezzo e disponibilità possono cambiare prima.

Offerta
HyperX Quadcast 2 Frost Microfono USB per Gaming, Streaming, Podcast, Quattro...
HyperX Quadcast 2 Frost Microfono USB per Gaming, Streaming, Podcast, Quattro...
  • HyperX QuadCast 2 perfeziona tutte le caratteristiche del...
  • La nuova versione presenta ancora tutte le caratteristiche pi...
  • il suo nuovo e accattivante design, completamente in alluminio...
149,99 EUR −50,00 EUR 99,99 EUR
Vedi offerta su Amazon Prezzo aggiornato il giorno 16-11-2026, immagini tratte da Amazon tramite API, link verso il partner Amazon
Seguici su: Google Discover Telegram: Offerte Selezionate Instagram FB
Foto di Giovan Giuseppe Ferrandino Giovan Giuseppe Ferrandino16 Novembre 2026
0 1 minuto per la lettura
Foto di Giovan Giuseppe Ferrandino

Giovan Giuseppe Ferrandino

Gio Ferrandino, quarantenne sempre immerso in frenetici e costanti impegni, spesso attirato in un vortice tecnologico che parte dal PC e si conclude al fidato telefonino Android. Esperto di SEO ed e-commerce (lavoro iniziato ormai quindici anni fa a tempo pieno), Tuttoapp-android.com è solo una delle sue creazioni. Techreact.it la prosecuzione dei lavori per allargare lo spettro oltre i dispositivi mobili.

Articoli correlati

Migliori Smartphone Impermeabili

Migliori Smartphone Impermeabili (Novembre 2026)

10 Agosto 2026
prodotti offerta Chinese Singles' Day

Fantastiche offerte per il Chinese Singles’ Day su Geekbuying

21 Novembre 2017
Smartphone nero dal design trasparente su un tavolo da studio accanto a taccuino e obiettivo fotografico

Nothing Phone (3) crolla al minimo: la versione 12/256 GB cambia il giudizio

10 Novembre 2026
Sony ULT FIELD 1 offerta Amazon

Sony ULT FIELD 1 in offerta su Amazon: lo speaker per portare la musica ovunque senza paura!

26 Luglio 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Tuttoapp ©2013-2026 | Gio Ferrandino P.IVA IT08359501213 | In qualità di Affiliato Amazon ricevo un guadagno dagli acquisti idonei
Pulsante per tornare all'inizio