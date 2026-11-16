HyperX QuadCast 2 Frost a 97,99 euro: quattro diagrammi e audio a 96 kHz
Il HyperX QuadCast 2 Frost scende a 97,99 euro, con uno sconto indicato del 14%. È la versione bianca del microfono USB HyperX e, sotto i 100 euro, offre una dotazione interessante per podcast, streaming e registrazioni con più persone.
Quattro diagrammi polari cambiano il modo di usarlo
Le tre capsule da 14 mm consentono di selezionare cardioide, omnidirezionale, bidirezionale e stereo. Per una singola voce userei il cardioide; l’omnidirezionale raccoglie un tavolo intero, il bidirezionale è utile per interviste faccia a faccia e lo stereo può funzionare con strumenti o contenuti più ambientali.
La conversione arriva a 24 bit/96 kHz, un valore più che adeguato per la pubblicazione online. Il collegamento USB-C semplifica l’installazione, mentre l’uscita da 3,5 mm permette il monitoraggio diretto in cuffia.
Supporto antiurto e controlli immediati
Il supporto elastico integrato prova a isolare il microfono da vibrazioni e colpi alla scrivania. Il comando di mute è facilmente raggiungibile e l’illuminazione blu segnala lo stato. La qualità finale dipende comunque da distanza, guadagno e acustica della stanza: avvicinarsi al microfono riduce la necessità di alzare troppo il livello.
- quattro diagrammi selezionabili;
- risoluzione massima 24 bit/96 kHz;
- USB-C e uscita cuffie da 3,5 mm;
- supporto antiurto e adattatore per braccio.
Meglio del microfono della cuffia, ma non è leggerissimo
Il peso complessivo con supporto supera gli 800 grammi: sulla scrivania aumenta la stabilità, mentre per montarlo su un braccio serve verificare la portata. Lo consiglierei a chi vuole versatilità senza passare a interfaccia audio e cavi XLR.
A 97,99 euro è una delle offerte più equilibrate della lista. La promozione è prevista fino al 30 novembre, ma prezzo e disponibilità possono cambiare prima.
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