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HyperX QuadCast 2 S scende a 133,99 euro: RGB e registrazione fino a 192 kHz

Foto di Giovan Giuseppe Ferrandino Giovan Giuseppe Ferrandino16 Novembre 2026
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Microfono USB nero con illuminazione RGB davanti a un PC gaming

Il HyperX QuadCast 2 S costa 133,99 euro, con uno sconto indicato dell’11%. È il modello più evoluto della famiglia: aumenta la risoluzione massima, aggiunge un’illuminazione RGB molto più ricca e conserva i quattro diagrammi che permettono di adattarlo a voci, interviste e registrazioni stereo.

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32 bit e 192 kHz: numeri elevati, ma la stanza conta di più

Il convertitore arriva a 32 bit/192 kHz. È una specifica superiore a quella necessaria per una normale diretta, ma offre margine nella gestione dei livelli e nei flussi di lavoro più esigenti. Per una voce chiara restano decisivi il posizionamento, la distanza dalla bocca e la quantità di riverbero della stanza.

Le tre capsule da 14 mm supportano cardioide, omnidirezionale, bidirezionale e stereo. Questa versatilità evita di acquistare microfoni diversi: basta selezionare il diagramma adatto e regolare correttamente il guadagno.

L’RGB funziona anche come indicatore visivo

La griglia integra LED indirizzabili che possono mostrare effetti e un VU meter. Oltre all’estetica, vedere il livello in tempo reale aiuta a individuare picchi e mute. Tramite HyperX NGENUITY si regolano illuminazione e funzioni, mentre l’uscita da 3,5 mm consente il monitoraggio senza latenza percepibile.

  • quattro diagrammi polari;
  • risoluzione massima 32 bit/192 kHz;
  • USB-C e uscita cuffie;
  • supporto antiurto incluso e compatibilità con bracci.

Quando preferirlo al QuadCast 2

Sceglierei il 2 S se RGB, misuratore visivo e risoluzione superiore fanno parte del progetto. Per sole chiamate o streaming occasionale, il QuadCast 2 Frost a meno di 100 euro è più razionale e mantiene la stessa flessibilità dei diagrammi.

Il microfono con supporto pesa circa 836 grammi, quindi controllerei la portata di un eventuale braccio. L’offerta è annunciata fino al 30 novembre, salvo variazioni o esaurimento.

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Foto di Giovan Giuseppe Ferrandino Giovan Giuseppe Ferrandino16 Novembre 2026
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Foto di Giovan Giuseppe Ferrandino

Giovan Giuseppe Ferrandino

Gio Ferrandino, quarantenne sempre immerso in frenetici e costanti impegni, spesso attirato in un vortice tecnologico che parte dal PC e si conclude al fidato telefonino Android. Esperto di SEO ed e-commerce (lavoro iniziato ormai quindici anni fa a tempo pieno), Tuttoapp-android.com è solo una delle sue creazioni. Techreact.it la prosecuzione dei lavori per allargare lo spettro oltre i dispositivi mobili.

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