HyperX QuadCast 2 S scende a 133,99 euro: RGB e registrazione fino a 192 kHz
Il HyperX QuadCast 2 S costa 133,99 euro, con uno sconto indicato dell’11%. È il modello più evoluto della famiglia: aumenta la risoluzione massima, aggiunge un’illuminazione RGB molto più ricca e conserva i quattro diagrammi che permettono di adattarlo a voci, interviste e registrazioni stereo.
32 bit e 192 kHz: numeri elevati, ma la stanza conta di più
Il convertitore arriva a 32 bit/192 kHz. È una specifica superiore a quella necessaria per una normale diretta, ma offre margine nella gestione dei livelli e nei flussi di lavoro più esigenti. Per una voce chiara restano decisivi il posizionamento, la distanza dalla bocca e la quantità di riverbero della stanza.
Le tre capsule da 14 mm supportano cardioide, omnidirezionale, bidirezionale e stereo. Questa versatilità evita di acquistare microfoni diversi: basta selezionare il diagramma adatto e regolare correttamente il guadagno.
L’RGB funziona anche come indicatore visivo
La griglia integra LED indirizzabili che possono mostrare effetti e un VU meter. Oltre all’estetica, vedere il livello in tempo reale aiuta a individuare picchi e mute. Tramite HyperX NGENUITY si regolano illuminazione e funzioni, mentre l’uscita da 3,5 mm consente il monitoraggio senza latenza percepibile.
- quattro diagrammi polari;
- risoluzione massima 32 bit/192 kHz;
- USB-C e uscita cuffie;
- supporto antiurto incluso e compatibilità con bracci.
Quando preferirlo al QuadCast 2
Sceglierei il 2 S se RGB, misuratore visivo e risoluzione superiore fanno parte del progetto. Per sole chiamate o streaming occasionale, il QuadCast 2 Frost a meno di 100 euro è più razionale e mantiene la stessa flessibilità dei diagrammi.
Il microfono con supporto pesa circa 836 grammi, quindi controllerei la portata di un eventuale braccio. L’offerta è annunciata fino al 30 novembre, salvo variazioni o esaurimento.
- Audio a prova di futuro
- Sensore "Tap-to-Mute"
- Supporto antiurto rimovibile riprogettato