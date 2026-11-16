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HyperX SoloCast 2 a 32,99 euro: il piccolo microfono USB ora registra a 96 kHz

Foto di Giovan Giuseppe Ferrandino Giovan Giuseppe Ferrandino16 Novembre 2026
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Piccolo microfono USB nero su una scrivania da lavoro

Il HyperX SoloCast 2 scende a 32,99 euro, con uno sconto indicato del 6%. La percentuale non è clamorosa, ma il prezzo assoluto lo rende uno dei modi più economici per migliorare nettamente la voce rispetto al microfono integrato in un notebook o in una webcam.

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Cardioide semplice, pensato per una sola voce

La capsula da 14 mm usa un diagramma cardioide: privilegia ciò che arriva dalla parte anteriore e attenua parte dei suoni posteriori. È la scelta giusta per videochiamate, streaming e commenti registrati da una singola persona. Non è invece adatto a intervistare due ospiti ai lati dello stesso microfono.

La conversione sale a 24 bit/96 kHz. Più importante del numero è poter tenere il microfono vicino alla bocca e regolare il guadagno senza saturare. Il filtro antipop integrato aiuta con le consonanti esplosive, mentre il supporto prova a ridurre i colpi trasmessi dalla scrivania.

Mute touch e montaggio su braccio

Un tocco sulla parte superiore disattiva l’audio e il LED mostra chiaramente lo stato. La base è compatta e il microfono pesa circa 368 grammi; le filettature da 3/8 e 5/8 di pollice consentono di montarlo sulla maggior parte dei bracci senza adattatori particolari.

  • collegamento USB-C con cavo USB-C/USB-A;
  • registrazione fino a 24 bit/96 kHz;
  • supporto antiurto e filtro antipop integrati;
  • filtri software tramite HyperX NGENUITY.

A 32,99 euro è difficile chiedere molto di più

Lo consiglierei a chi vuole una voce più pulita senza riempire la scrivania di accessori. Mancano diagrammi multipli e monitoraggio diretto in cuffia, ma sono rinunce accettabili a questo prezzo. Chi registra podcast con ospiti dovrebbe salire di categoria.

L’offerta è annunciata fino al 30 novembre, salvo variazioni o esaurimento. Controllerei comunque venditore e prezzo finale nel carrello.

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Foto di Giovan Giuseppe Ferrandino Giovan Giuseppe Ferrandino16 Novembre 2026
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Foto di Giovan Giuseppe Ferrandino

Giovan Giuseppe Ferrandino

Gio Ferrandino, quarantenne sempre immerso in frenetici e costanti impegni, spesso attirato in un vortice tecnologico che parte dal PC e si conclude al fidato telefonino Android. Esperto di SEO ed e-commerce (lavoro iniziato ormai quindici anni fa a tempo pieno), Tuttoapp-android.com è solo una delle sue creazioni. Techreact.it la prosecuzione dei lavori per allargare lo spettro oltre i dispositivi mobili.

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