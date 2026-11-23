L’iPad Air 11 con chip M4 e 256 GB è disponibile a 829 euro su Amazon nella versione Wi‑Fi, rispetto ai 959 euro indicati come prezzo di riferimento. Il ribasso è di 130 euro e alcuni account possono visualizzare il pagamento in cinque rate senza interessi. TuttoApp aveva già parlato del modello da 128 GB: questa volta il punto non è ripetere la stessa offerta, ma capire se raddoppiare lo spazio renda l’iPad Air più equilibrato nel tempo.

I 256 GB risolvono il dubbio principale del modello base

Sul modello da 128 GB il compromesso più evidente non riguarda il chip, perché M4 offre un margine enorme, ma la memoria interna. App creative, giochi, video scaricati e progetti possono occupare decine di gigabyte; inoltre lo spazio non si espande con una microSD. Passare a 256 GB non rende il tablet più rapido, ma riduce la necessità di cancellare contenuti o spostarli continuamente su cloud e unità esterne.

Nell’elenco delle promozioni la versione Wi‑Fi da 128 GB parte da 709 euro, mentre questa da 256 GB costa 829 euro. La differenza è quindi di 120 euro. Per streaming, navigazione, documenti e appunti sceglierei ancora il taglio base; per montaggio, disegno, giochi pesanti o un utilizzo previsto di diversi anni, i 256 GB sono il punto in cui l’acquisto diventa più sereno.

Avevo già analizzato l’iPad Air 11 M4 da 128 GB. Il confronto resta utile perché permette di decidere in base allo spazio realmente necessario, non soltanto alla percentuale di sconto mostrata nella pagina Amazon.

M4 è probabilmente più potente di quanto serva oggi

Il chip M4 può gestire multitasking, elaborazione fotografica, disegno, montaggio e giochi con un margine molto ampio. Per un uso scolastico o domestico leggero è persino sovradimensionato, ma questa riserva di prestazioni acquista senso se il tablet deve durare a lungo oppure sostituire parzialmente un portatile. Non comprerei però M4 pensando che trasformi automaticamente iPadOS in macOS: sistema operativo, gestione dei file e applicazioni disponibili restano elementi da valutare separatamente.

Il formato da 11 pollici è più facile da trasportare rispetto al modello da 13 pollici e si adatta meglio a treno, università e riunioni. Allo stesso tempo offre spazio sufficiente per lavorare con due applicazioni affiancate. Chi disegna su tele molto grandi o usa il tablet come schermo principale potrebbe preferire il 13 pollici; per me l’11 rimane il compromesso più versatile.

Display, Wi‑Fi 7 e fotocamere: cosa cambia davvero nell’uso

Il display Liquid Retina punta su colori P3, True Tone e una buona resa generale. Non è un pannello OLED e non offre i neri assoluti dei modelli Pro, ma per lettura, fotografie, video e lavoro quotidiano resta di livello elevato. La fotocamera frontale da 12 MP è posizionata sul lato lungo, scelta più naturale durante le videochiamate quando l’iPad è appoggiato in orizzontale; anche quella posteriore è da 12 MP.

Il chip Apple N1 porta il supporto Wi‑Fi 7. Per sfruttarlo servono router e rete compatibili, quindi non è un motivo sufficiente da solo per cambiare tablet. È però una dotazione utile in prospettiva, soprattutto se si trasferiscono file pesanti in rete locale o si usa una connessione veloce in ambienti affollati. Questa offerta riguarda la versione solo Wi‑Fi: chi necessita di 5G deve scegliere la variante Cellular, sensibilmente più costosa.

Accessori esclusi: il prezzo della postazione completa cambia

Apple Pencil Pro e Magic Keyboard ampliano molto le possibilità, ma non sono comprese nel prezzo. È facile considerare conveniente il tablet e scoprire poi che la postazione completa supera ampiamente i mille euro. Prima dell’ordine sommerei quindi gli accessori davvero necessari: per appunti e disegno può bastare la penna, mentre per scrivere a lungo una tastiera esterna diventa quasi indispensabile.

Controllerei anche la compatibilità esatta degli accessori già posseduti, perché generazioni e connettori non sono sempre intercambiabili. Una tastiera Bluetooth generica può ridurre la spesa; la Magic Keyboard offre maggiore integrazione, ma va valutata come acquisto separato e non come parte dell’offerta da 829 euro.

Per chi sceglierei la versione da 256 GB

La configurazione Wi‑Fi da 256 GB è quella che consiglierei a studenti universitari, creativi e utenti che vogliono mantenere l’iPad Air per diversi anni senza dipendere troppo dal cloud. Il modello da 128 GB conserva il vantaggio del prezzo, ma richiede una gestione più attenta dello spazio. I 256 GB costano 120 euro in più nella promozione segnalata: non sono economici, però affrontano l’unico limite che non si può correggere dopo l’acquisto.

Prima di pagare verificherei che siano selezionati 11 pollici, chip M4, connettività Wi‑Fi e capacità da 256 GB. Colori, versioni Cellular e tagli di memoria condividono spesso la stessa pagina e possono modificare il totale nel carrello; anche la disponibilità delle rate dipende dall’account.