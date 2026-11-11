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iPad Air 11 con M4 scende a 699 euro: il taglio da 128 GB è quello giusto?

Foto di Giovan Giuseppe Ferrandino Giovan Giuseppe Ferrandino11 Novembre 2026
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iPad Air 11 in colore Galassia usato con una penna digitale in una biblioteca reale

L’iPad Air da 11 pollici resta il modello che guarderei per avere molta potenza senza arrivare ai prezzi della gamma Pro. La versione Wi-Fi con chip M4, 128 GB e colorazione Galassia scende da 829 a 699 euro. Amazon permette agli account idonei di dividere la spesa in cinque rate da 139,80 euro senza interessi. Qui puoi verificare l’offerta e la disponibilità della variante corretta. Il collegamento è affiliato.

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M4 offre un margine molto ampio

Il processore M4 gestisce applicazioni creative, montaggio, disegno, giochi e multitasking con un margine che supera le esigenze comuni di studio e intrattenimento. La potenza diventa utile soprattutto se il tablet viene tenuto per diversi anni o viene usato con software professionali. Per streaming, note e navigazione sarebbe sufficiente anche un iPad meno costoso.

Display da 11 pollici e accessori separati

Il Liquid Retina offre formato comodo, colori P3 e True Tone. La fotocamera frontale da 12 MP è posizionata sul lato lungo e rende più naturali le videochiamate quando il tablet è appoggiato. Apple Pencil Pro e Magic Keyboard ampliano molto le possibilità, ma sono vendute separatamente e possono far salire il costo dell’intera postazione.

Wi-Fi 7 e autonomia

Il chip N1 porta il supporto Wi-Fi 7, utile con router e reti compatibili. Apple dichiara un’autonomia adatta alla giornata; luminosità, applicazioni e accessori collegati incidono sul risultato. Touch ID rimane integrato nel tasto superiore e rende semplice sblocco, acquisti e accesso alle app senza occupare spazio sul frontale.

Il dubbio riguarda i 128 GB

Il taglio base può bastare per documenti, streaming, app e archiviazione cloud. Video, giochi e progetti creativi lo riempiono in fretta e la memoria interna non si espande. A 699 euro il rapporto tra prestazioni, portabilità e durata è convincente, ma confronterei il prezzo della versione da 256 GB prima di scegliere. Controllerei inoltre che nel carrello restino colore Galassia, connettività Wi-Fi e capacità da 128 GB.

Per valutare alternative nella stessa categoria puoi consultare la guida aggiornata di TuttoApp. Prezzo, venditore e disponibilità possono cambiare dopo la pubblicazione: fa fede il riepilogo mostrato da Amazon al momento dell’ordine.

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Foto di Giovan Giuseppe Ferrandino Giovan Giuseppe Ferrandino11 Novembre 2026
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Foto di Giovan Giuseppe Ferrandino

Giovan Giuseppe Ferrandino

Gio Ferrandino, quarantenne sempre immerso in frenetici e costanti impegni, spesso attirato in un vortice tecnologico che parte dal PC e si conclude al fidato telefonino Android. Esperto di SEO ed e-commerce (lavoro iniziato ormai quindici anni fa a tempo pieno), Tuttoapp-android.com è solo una delle sue creazioni. Techreact.it la prosecuzione dei lavori per allargare lo spettro oltre i dispositivi mobili.

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