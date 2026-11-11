L’iPad Air da 11 pollici resta il modello che guarderei per avere molta potenza senza arrivare ai prezzi della gamma Pro. La versione Wi-Fi con chip M4, 128 GB e colorazione Galassia scende da 829 a 699 euro. Amazon permette agli account idonei di dividere la spesa in cinque rate da 139,80 euro senza interessi. Qui puoi verificare l’offerta e la disponibilità della variante corretta. Il collegamento è affiliato.

M4 offre un margine molto ampio

Il processore M4 gestisce applicazioni creative, montaggio, disegno, giochi e multitasking con un margine che supera le esigenze comuni di studio e intrattenimento. La potenza diventa utile soprattutto se il tablet viene tenuto per diversi anni o viene usato con software professionali. Per streaming, note e navigazione sarebbe sufficiente anche un iPad meno costoso.

Display da 11 pollici e accessori separati

Il Liquid Retina offre formato comodo, colori P3 e True Tone. La fotocamera frontale da 12 MP è posizionata sul lato lungo e rende più naturali le videochiamate quando il tablet è appoggiato. Apple Pencil Pro e Magic Keyboard ampliano molto le possibilità, ma sono vendute separatamente e possono far salire il costo dell’intera postazione.

Wi-Fi 7 e autonomia

Il chip N1 porta il supporto Wi-Fi 7, utile con router e reti compatibili. Apple dichiara un’autonomia adatta alla giornata; luminosità, applicazioni e accessori collegati incidono sul risultato. Touch ID rimane integrato nel tasto superiore e rende semplice sblocco, acquisti e accesso alle app senza occupare spazio sul frontale.

Il dubbio riguarda i 128 GB

Il taglio base può bastare per documenti, streaming, app e archiviazione cloud. Video, giochi e progetti creativi lo riempiono in fretta e la memoria interna non si espande. A 699 euro il rapporto tra prestazioni, portabilità e durata è convincente, ma confronterei il prezzo della versione da 256 GB prima di scegliere. Controllerei inoltre che nel carrello restino colore Galassia, connettività Wi-Fi e capacità da 128 GB.

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