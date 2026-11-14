Quattro giorni fa avevo segnalato l’iPad Air 13 con M4 nella configurazione da 256 GB e connettività 5G. L’offerta di oggi riguarda un acquisto diverso e più economico: Wi‑Fi, 128 GB e colorazione viola a 869 euro invece di 1.029 euro. Qui puoi verificare la variante esatta su Amazon. Il link è affiliato e non aumenta il prezzo per chi compra.

Azzurro e grigio siderale risultano proposti allo stesso importo in alcune rilevazioni, ma il collegamento e il floating banner puntano alla versione viola. Memoria, colore e presenza del 5G vanno controllati separatamente, perché ogni combinazione può cambiare prezzo.

Tredici pollici cambiano il modo di usarlo

Il Liquid Retina da 13 pollici offre più spazio per documenti affiancati, timeline, tavole grafiche e video rispetto al modello da 11 pollici. La risoluzione è 2732 × 2048 pixel e la luminosità dichiarata arriva a 600 nit. La frequenza resta a 60 Hz: ProMotion rimane una caratteristica della linea iPad Pro.

Le dimensioni lo avvicinano a un piccolo notebook quando viene usato con una tastiera, ma aumentano peso e ingombro rispetto al formato più compatto. Lo sceglierei se il display ampio viene davvero sfruttato; per lettura sul divano e mobilità frequente l’11 pollici può risultare più pratico.

Il chip M4 offre molto margine

M4 rende il tablet adatto a fotoritocco, montaggio video, disegno e applicazioni impegnative. Per navigazione, streaming e app da ufficio la potenza disponibile è abbondante. La scelta dovrebbe dipendere anche dal software: iPadOS gestisce bene il multitasking, ma alcuni programmi professionali e flussi di file rimangono più completi su macOS o Windows.

I 128 GB sono il vero compromesso di questa configurazione. Possono bastare con archiviazione cloud e contenuti in streaming; video, giochi e progetti grafici possono riempirli rapidamente. La memoria interna non è espandibile, quindi valuterei questo limite prima di preferire il prezzo più basso.

Wi‑Fi 7, Touch ID e fotocamere da 12 MP

Il chip Apple N1 gestisce Wi‑Fi 7 e Bluetooth. Touch ID è integrato nel pulsante superiore. Le fotocamere anteriore e posteriore sono da 12 MP; quella frontale sul lato lungo è posizionata in modo più naturale per le videochiamate con il tablet orizzontale.

Apple Pencil Pro e Magic Keyboard sono compatibili, ma restano acquisti separati. Sommando entrambi il costo complessivo cambia sensibilmente: confrontare il totale con un MacBook Air o un notebook Windows diventa più utile del confronto sul solo tablet.

Quando conviene scegliere questa versione

A 869 euro la configurazione Wi‑Fi da 128 GB è indicata per chi lavora soprattutto sotto rete wireless e vuole contenere la spesa iniziale. Il modello 5G mantiene un vantaggio per chi si sposta spesso e non vuole dipendere dall’hotspot dello smartphone.

Offerta verificata il 14 novembre 2026. Prezzo e disponibilità possono cambiare rapidamente; prima dell’ordine controlla che la pagina mostri iPad Air 13 M4, Wi‑Fi, 128 GB e colore viola.