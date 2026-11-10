iPad Air 13 con chip M4, 256 GB e connettività 5G scende a 1.199 euro invece di 1.329 euro su Amazon. Il risparmio è di 130 euro e la pagina propone anche il pagamento in cinque rate senza interessi. L’offerta verificata riguarda la versione Wi‑Fi + Cellular in grigio siderale: prima dell’ordine controllerei sempre memoria, colore e presenza del 5G nel riepilogo. Qui puoi verificare prezzo e disponibilità su Amazon. Il collegamento è affiliato e non cambia il prezzo finale.

Un grande schermo per lavoro e studio

Il Liquid Retina da 13 pollici offre spazio per documenti affiancati, fotoritocco e video. Il chip M4 rende il tablet adatto ad applicazioni pesanti e a un uso prolungato nel tempo, mentre i 256 GB sono una base più tranquilla rispetto al taglio iniziale. La tastiera e la Pencil restano acquisti separati e possono cambiare parecchio il costo complessivo.

Il 5G serve quando ci si sposta davvero

La variante Cellular usa eSIM e permette di lavorare lontano dal Wi‑Fi senza dipendere dall’hotspot del telefono. Per chi gestisce siti, ordini o documenti in viaggio è una comodità concreta; chi usa il tablet quasi sempre in casa può risparmiare scegliendo la versione Wi‑Fi. Le fotocamere da 12 MP coprono scansioni e videochiamate, con quella frontale collocata sul lato lungo.

A chi lo consiglierei

Lo prenderei in considerazione per grafica, studio e lavoro mobile, soprattutto quando il display da 11 pollici sembra stretto. Non sostituisce automaticamente un portatile: gestione dei file, periferiche e software professionali vanno valutati sul proprio flusso. Nella guida ai migliori tablet si trovano alternative Android meno costose, ma M4 e 5G rendono questa configurazione particolarmente completa.

Prezzo e disponibilità possono cambiare rapidamente. Prima di confermare l’ordine controllerei sempre variante, venditore e totale nel carrello.