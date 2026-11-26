L’iPhone 16 nero da 128 GB è proposto su Amazon a 779 euro, rispetto ai 1.029 euro indicati come prezzo di listino: la differenza è di 250 euro. A questa cifra diventa più facile considerarlo se si vuole restare nell’ecosistema Apple senza salire ai modelli Pro. Prima di decidere, però, guarderei due cose molto pratiche: quanto spazio serve davvero per foto e video e se il display da 60 Hz sia adeguato alle proprie abitudini.

Cosa offre ancora iPhone 16

Il chip A18 rimane una base convincente per applicazioni, fotografia e funzioni di Apple Intelligence. Il display Super Retina XDR da 6,1 pollici mantiene dimensioni gestibili in tasca e con una mano. Non ha la fluidità dei pannelli a 120 Hz presenti su altri telefoni nella stessa fascia: chi arriva da uno schermo ad alto refresh potrebbe accorgersene subito, mentre per chi usa già un iPhone standard il passaggio sarà più familiare.

Sul retro ci sono la fotocamera Fusion da 48 MP, che permette anche l’inquadratura 2x, e l’ultragrandangolare con autofocus. Per foto di viaggio, documenti e video quotidiani è una dotazione versatile, pur senza un vero teleobiettivo dedicato. Il tasto Controllo fotocamera è utile se piace accedere rapidamente allo scatto; per altri può richiedere un po’ di abitudine. Apple dichiara fino a 22 ore di riproduzione video, un dato standardizzato che non equivale automaticamente a una giornata e mezza di uso intenso.

Il taglio da 128 GB è il vero bivio

A differenza del processore, la memoria non si può ampliare dopo l’acquisto. Se si registrano molti video, si conservano giochi grandi oppure si scaricano contenuti offline, farei un controllo dello spazio occupato sul telefono attuale prima di scegliere questa variante. Anche la ricarica tramite USB-C non implica che un alimentatore sia compreso nella confezione: conviene verificare gli accessori già disponibili.

Per chi mette al primo posto dimensioni e maneggevolezza, il confronto con i migliori smartphone compatti aiuta a capire cosa offrono le alternative Android nella stessa fascia. Personalmente trovo l’offerta interessante per chi cerca proprio iPhone 16 e sa che 128 GB bastano. Non lo comprerei soltanto perché lo sconto appare elevato: prezzo finale, venditore e capacità restano i dettagli decisivi. La cifra è quella segnalata il 26 novembre 2026 e può variare.