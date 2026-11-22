L’iPhone 16e è tornato a 599 euro su Amazon nella versione nera da 128 GB, venduta e spedita direttamente da Amazon. Il prezzo di riferimento indicato è di 709 euro, quindi il risparmio immediato arriva a 110 euro. Non è una cifra mai vista, perché la stessa promozione è già comparsa nelle scorse settimane, ma resta una delle occasioni più accessibili per acquistare un iPhone nuovo con chip A18.

Chip A18, schermo OLED e una buona autonomia

Il chip A18 offre una base solida per applicazioni, fotografie, navigazione e funzioni di Apple Intelligence. Il display OLED Super Retina XDR da 6,1 pollici mantiene dimensioni più gestibili rispetto a molti smartphone attuali; Face ID, USB-C e certificazione IP68 completano una dotazione adatta all’uso quotidiano. È una combinazione particolarmente sensata per chi arriva da un iPhone con qualche anno sulle spalle e cerca un modello aggiornato senza scegliere le versioni più costose.

Apple dichiara fino a 26 ore di riproduzione video nelle proprie prove. Il dato non coincide necessariamente con una giornata d’uso reale, perché rete, luminosità e applicazioni incidono molto, ma il 16e nasce con un’attenzione evidente all’efficienza. La ricarica rapida può raggiungere il 50% in circa 30 minuti con un alimentatore USB-C da almeno 20 W, da acquistare separatamente.

Sul retro c’è una sola fotocamera, la Fusion da 48 MP con stabilizzazione ottica. Può scattare anche con un’inquadratura 2x ricavata dal sensore, una soluzione pratica per i ritratti, ma non c’è una vera seconda ottica né un ultragrandangolo. Se fotografi spesso paesaggi stretti, interni o gruppi numerosi, è il limite che peserei più del numero di megapixel.

I limiti da conoscere prima dell’acquisto

Lo schermo resta a 60 Hz: chi proviene da un iPhone meno recente potrebbe non considerarlo un problema, mentre passando da un Android a 120 Hz la differenza nello scorrimento è percepibile. La ricarica wireless è compatibile con Qi, ma il 16e non integra MagSafe per accessori magnetici e ricarica MagSafe. Nella confezione Apple include il cavo USB-C, ma non l’alimentatore.

Poi ci sono i 128 GB. Per messaggi, streaming e fotografie gestite con attenzione possono bastare; se registri molto video in 4K, conservi giochi pesanti o non vuoi dipendere dal cloud, controllerei il prezzo della versione da 256 GB prima di decidere. La memoria interna non si espande dopo l’acquisto, quindi è uno degli aspetti da valutare subito e non dopo qualche mese.

Per chi ha senso questa offerta

A 599 euro iPhone 16e ha senso per chi desidera un iPhone nuovo, compatto e semplice da usare, soprattutto provenendo da un modello con qualche anno sulle spalle e senza la necessità di più fotocamere. Chi considera prioritari un display a 120 Hz, MagSafe o una maggiore versatilità fotografica dovrebbe confrontarlo con gli altri modelli. L’offerta segnalata riguarda il nero da 128 GB: prima di pagare è opportuno ricontrollare prezzo, venditore e capacità nella pagina Amazon, perché le varianti possono cambiare il totale nel carrello.