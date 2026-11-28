Un terabyte nello smartphone può essere una comodità enorme oppure una spesa che non si sfrutterà mai. È la prima domanda che mi farei davanti all’iPhone 17 Pro Max Arancione cosmico da 1 TB, segnalato su Amazon a 1.799 euro: 190 euro in meno rispetto ai 1.989 euro indicati come riferimento nell’offerta del 28 novembre. Parliamo ancora di un acquisto molto costoso. Lo sconto diventa interessante se il taglio di memoria risolve un problema concreto, non se lo si considera una caratteristica da collezionare.

Il terabyte è spazio, non una funzione in più

Foto, video, app e file scaricati finiscono tutti nella memoria interna. Un archivio da 1 TB ha senso se si registra spesso, si conservano originali sul telefono o si lavora con materiali pesanti lontano da una connessione affidabile. Se invece gli album sono già nel cloud e si tengono poche serie offline, guarderei con attenzione quanto spazio occupa oggi il vecchio telefono. È un controllo da due minuti nelle impostazioni che può valere più della percentuale di sconto.

Non confonderei poi l’ampiezza della memoria con la qualità dei video. Il 17 Pro Max ha tre fotocamere posteriori da 48 MP, un display OLED da 6,9 pollici con ProMotion fino a 120 Hz e il chip A19 Pro. Apple dichiara fino a 37 ore di riproduzione video: è un dato ottenuto nei suoi test, non una promessa per una giornata di riprese. Le modalità professionali e i file di grandi dimensioni possono riempire anche un terabyte; per alcune registrazioni ProRes ad alto frame rate, inoltre, serve un’unità esterna. Le condizioni delle varie modalità sono nelle specifiche Apple.

La domanda giusta è quale versione compreresti senza sconto

Questo prezzo non va confrontato soltanto con il cartellino barrato. Se volevi già il Pro Max da 1 TB, il risparmio di 190 euro è immediato da capire. Se eri orientato a 256 o 512 GB, devi invece confrontare i prezzi effettivi di quei tagli oggi: uno sconto sulla versione grande non la rende automaticamente la scelta più conveniente. Tra l’altro, 1 TB non è la capacità massima della famiglia Pro Max: esiste anche il modello da 2 TB.

Io uso Android e, su cifre di questo livello, trovo più utile ragionare sul lavoro che svolge il dispositivo che fare una gara fra sistemi operativi. C’è chi riprende molto, monta in mobilità e vuole avere sempre i file originali a portata di mano; per quella persona un Pro Max capiente può avere una logica precisa. Chi cerca semplicemente un ottimo telefono per foto, messaggi e navigazione potrebbe spendere sensibilmente meno senza rinunciare a ciò che usa davvero.

Il colore dell’offerta è Arancione cosmico e il codice prodotto è quello della variante da 1 TB. Prima di acquistare controllerei venditore, disponibilità, tempi di consegna e possibilità di reso sulla pagina aggiornata: un prezzo rilevato alle 16:45 del 28 novembre può cambiare. Per mettere in prospettiva questa spesa rispetto ad altri modelli premium, trovi una selezione nella guida ai migliori smartphone top di gamma. La scelta, qui, la farei partendo dai gigabyte già occupati e dalle abitudini di ripresa.