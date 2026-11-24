L’offerta più interessante su iPhone Air non riguarda soltanto il prezzo, ma il taglio di memoria. La versione iPhone Air da 512 GB in Sky Blue costa 999 euro su Amazon, venduta e spedita direttamente da Amazon. Rimane quindi sotto la soglia psicologica dei mille euro pur raddoppiando lo spazio rispetto al modello da 256 GB.

Il motivo per sceglierlo è soprattutto il design

iPhone Air misura appena 5,6 millimetri di spessore e pesa 165 grammi. Sono numeri che si percepiscono più di quanto sembri quando il telefono viene usato per ore, infilato in una tasca o tenuto con una sola mano. La scocca sottile, però, non va letta come un vantaggio gratuito: chi compra questo modello sta privilegiando leggerezza ed ergonomia rispetto alla versatilità fotografica e all’autonomia estrema dei modelli più grandi.

Il display LTPO OLED da 6,5 pollici supporta ProMotion fino a 120 Hz, mentre il chip A19 Pro offre potenza più che sufficiente per applicazioni, fotografia, giochi e funzioni di Apple Intelligence. I 512 GB sono il punto forte della configurazione: permettono di conservare molti video e foto ad alta risoluzione senza dipendere subito dal cloud, e rendono il telefono più sensato per chi pensa di tenerlo diversi anni.

Una sola fotocamera, ma non è una fotocamera “base”

Sul retro c’è un sistema Fusion da 48 MP con ritaglio 2x, non un gruppo di tre obiettivi. La qualità può essere elevata nelle situazioni comuni, ma manca la libertà di un vero teleobiettivo o di un’ultra-grandangolare dedicata. Davanti troviamo una fotocamera da 18 MP pensata anche per inquadrature più elastiche nelle videochiamate e nei selfie di gruppo.

display OLED da 6,5 pollici con refresh rate adattivo;

chip A19 Pro e 512 GB di memoria;

fotocamera Fusion da 48 MP;

resistenza IP68;

connettività 5G, Wi-Fi 7 ed eSIM.

Il prezzo è buono, ma non è comparso oggi per la prima volta

I 999 euro rappresentano un risparmio molto ampio rispetto al listino originario di 1.589 euro, ma non parlerei di un nuovo minimo appena raggiunto: la stessa cifra era stata segnalata su Amazon già il 17 novembre. Resta un’offerta concreta per chi vuole proprio il modello Air con molta memoria. Chi mette al primo posto zoom, più fotocamere o autonomia dovrebbe invece confrontarlo con gli altri iPhone prima di farsi convincere soltanto dalla sottigliezza. Prezzo verificato il 23 novembre 2026.

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