Le JLab Epic Lab Edition costano 119,99 euro, contro 258,13 euro di riferimento: oltre il 53% in meno. L’offerta è raggiungibile qui.

Il ribasso più forte del lotto audio

La struttura ibrida combina driver dinamico da 10 mm e armatura bilanciata Knowles. Sono presenti ANC ibrida, modalità trasparenza, LDAC, multipoint e certificazione IP55.

Il dongle riduce la latenza

Nella confezione è incluso un dongle USB-C con latenza dichiarata di circa 50 ms. È un vantaggio per giochi e video rispetto al solo Bluetooth. I sei microfoni curano chiamate e cancellazione ambientale, mentre l’app consente di personalizzare controlli ed equalizzazione.

Autonomia e limiti da considerare

JLab dichiara 13 ore senza ANC e 9 con ANC per singolo auricolare, fino a 56 o 36 ore totali con la custodia. Ricarica Qi e rapida completano il pacchetto. Il voto medio non è perfetto: controllerei comfort e stabilità, aspetti molto personali. Per altre alternative c’è la nostra guida alle migliori cuffie.

Il mio giudizio prima dell’acquisto

Il doppio driver non garantisce automaticamente un suono migliore, ma permette a JLab di separare il lavoro sulle diverse frequenze. L’equalizzatore nell’app è utile proprio per adattare un’impostazione che potrebbe risultare troppo brillante o carica di bassi. I gommini in memory foam inclusi possono migliorare isolamento e stabilità rispetto al silicone.

Il dongle è il dettaglio raro: chi gioca su smartphone, tablet o portatile USB-C può ottenere una risposta più pronta senza comprare un accessorio separato. Controllerei però che non ostacoli porte vicine o cover spesse.

Prezzo e disponibilità sono stati rilevati il 16 novembre 2026 e possono cambiare senza preavviso. Prima del pagamento controllerei sempre variante, venditore, consegna e totale nel carrello.