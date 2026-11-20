Il Kindle da 16 GB di ultima generazione scende da 174,99 a 139,99 euro. Il ribasso è del 20% e riguarda la versione Viola Ube senza pubblicità. Non è il Kindle più ricco della gamma, ma proprio per questo è quello che prenderei in considerazione se l’obiettivo è leggere e basta.

Sei pollici sono ancora una misura intelligente

Lo schermo e-ink da 6 pollici non offre lo spazio di Paperwhite o Scribe, ma rende il dispositivo più leggero e facile da infilare in una borsa. Per romanzi e lettura quotidiana la portabilità conta più di una diagonale enorme; sui PDF complessi, invece, il formato piccolo costringe a ingrandire spesso.

Il pannello da 1.448 × 1.072 pixel mantiene il testo nitido e la luce frontale consente di leggere la sera senza illuminare tutta la stanza. Non è un display per video o applicazioni: l’e-ink è lento per scelta, consuma pochissimo e punta a somigliare alla carta.

La dicitura senza pubblicità vale qualcosa

Questa configurazione non mostra annunci sponsorizzati nella schermata di blocco. Può sembrare un dettaglio, ma evita di pagare in seguito per rimuoverli e rende il lettore più pulito. I 16 GB bastano per migliaia di ebook; diventano più importanti se si scaricano molti audiolibri, che occupano molto più spazio.

schermo e-ink da 6 pollici;

16 GB di memoria interna;

peso di circa 158 grammi;

luce frontale integrata;

configurazione senza pubblicità in colore Viola Ube.

Il confronto giusto è con Paperwhite

Prima di scegliere guarderei il prezzo del Paperwhite: se la differenza è piccola, lo schermo più ampio e le funzioni aggiuntive possono giustificarla. Se invece si vuole il Kindle più compatto, il modello base conserva un’identità precisa e a 139,99 euro elimina parte del sovrapprezzo della versione senza annunci.

Per chi lo comprerei

Lo vedo bene per pendolari, vacanze e lettori che alternano libri cartacei e digitali. Non lo sceglierei per annotare documenti o leggere fumetti a colori. La colorazione viola è personale: l’offerta può non essere replicata sulle altre varianti, quindi controllerei colore e assenza di pubblicità nel riepilogo finale.