Il nuovo Kindle Scribe Colorsoft da 64 GB con Penna Premium scende da 699,99 a 489,99 euro. Sono 210 euro in meno su un dispositivo ancora molto costoso, ma il taglio riduce finalmente la distanza tra un lettore Kindle tradizionale e un vero taccuino digitale a colori.

Lo schermo Colorsoft da 11 pollici è il centro di tutto

Il pannello è stato progettato per mostrare colori più simili alla carta che a un comune tablet retroilluminato. Non bisogna aspettarsi la brillantezza di un OLED: il vantaggio è poter leggere, evidenziare e consultare documenti per ore con un’esperienza più riposante e con consumi molto inferiori.

La luce frontale regola automaticamente luminosità e tonalità in base all’ambiente. Di giorno si sfrutta la luce circostante come su un foglio; la sera si può mantenere una temperatura più calda. È proprio questa flessibilità a rendere Scribe Colorsoft più adatto allo studio prolungato rispetto a un tablet tradizionale.

La Penna Premium è inclusa e non deve essere ricaricata

La superficie testurizzata offre più attrito rispetto al vetro liscio e la penna inclusa è pronta all’uso senza associazione o ricarica. Si possono annotare libri e documenti, creare taccuini, evidenziare con colori diversi e organizzare idee senza portarsi dietro quaderni separati.

display Colorsoft da 11 pollici con luce frontale;

64 GB di memoria per libri, documenti e taccuini;

Penna Premium inclusa e senza batteria da ricaricare;

autonomia misurata in settimane, variabile in base a luce e scrittura;

colorazione porpora per la configurazione in offerta.

Active Canvas e importazione dei documenti

Active Canvas crea spazio intorno alle annotazioni inserite nei libri e nei documenti compatibili, mantenendo testo e note organizzati. I file possono essere importati anche da servizi come Google Drive e Microsoft OneDrive, mentre i taccuini possono essere esportati verso OneNote.

Amazon integra inoltre strumenti per cercare nelle note, riassumere contenuti e convertire o rendere più leggibile la grafia. Alcune funzioni basate sull’intelligenza artificiale possono dipendere da lingua, area geografica e distribuzione software: non acquisterei il dispositivo dando per scontato che ogni opzione sia immediatamente disponibile in italiano.

Per chi ha senso a 489,99 euro

Lo consiglierei a chi legge molto, lavora regolarmente su PDF e prende appunti ogni giorno. In questo scenario schermo e-ink, penna e autonomia offrono qualcosa che un normale tablet non replica allo stesso modo. Se l’obiettivo è soltanto leggere romanzi, un Kindle più piccolo costa molto meno; per video, app e navigazione completa serve invece un tablet Android o un iPad.

Il prezzo di 489,99 euro riguarda la versione Colorsoft da 64 GB in colorazione porpora. Prima dell’ordine controllerei capacità, Penna Premium inclusa, venditore Amazon e sconto ancora attivo nel carrello.